Disputa familiar terminó en secuestro y disparos contra la Policía en Girón

Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Girón, Santander, donde un hombre de 40 años fue capturado por la Policía luego de retener a su propio primo y amenazarlo con un arma de fuego en medio de una discusión.

Según las autoridades, el hecho se presentó en una vivienda del municipio tras una disputa que, al parecer, se originó por una cerveza y unos cigarrillos. Durante el altercado, el agresor habría actuado bajo los efectos de sustancias psicoactivas y mantuvo a la víctima retenida contra su voluntad.

Tras recibir el llamado de alerta, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar para atender la emergencia. Sin embargo, la situación se tornó más compleja cuando el hombre abrió fuego contra los uniformados.

"Cuando llegaron los uniformados a atender la situación, el hombre de 40 años disparó contra ellos. Por eso atendimos el caso con el apoyo del Gaula. La negociación duró más de dos horas", afirmó el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Ante el riesgo para la víctima y para los uniformados, la Policía activó los protocolos de manejo de crisis con apoyo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), cuyos negociadores lograron establecer diálogo con el agresor.

Luego de más de dos horas de conversaciones, el hombre decidió entregarse voluntariamente, permitiendo la liberación de su primo sin que se registraran personas lesionadas.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias que rodearon este caso de violencia intrafamiliar y privación de la libertad.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos por vías pacíficas y reportar de manera oportuna cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas.