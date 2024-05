Docentes de Santander denuncian improvisación en implementación de nuevo modelo de salud

En Bucaramanga, Santander, docentes y pensionados del Magisterio denunciaron que hay problemas en la atención en temas de salud luego de cambiar a otro modelo a través de la Fiduprevisora. Dicen que a muchos los han cambiado de zona de atención sin consulta alguna. Ante estos hechos el Sindicato de Educadores señaló que esto es grave.

En ese sentido docentes de Santander denuncian que se están presentando problemas en la atención en salud debido a que luego del cambio de modelo que hizo el Gobierno nacional, algunos afiliados que recibían atención en Bucaramanga ahora aparecen registrados en municipios como Puente Nacional sin razón alguna, por eso están pidiéndole a la Fiduprevisora arreglar los errores que se están cometiendo, cuanto antes.

“Yo estaba zonificada hace tres años en Floridablanca, Santander, y me mandaron para el municipio de Puente Nacional, ahora que necesito una cita me están diciendo que debo ir hasta Puente Nacional, pero eso es imposible, yo estoy incapacitada en este momento y no puedo viajar”, dijo uno de las afectadas.



Además de eso algunos docentes explicaron que al intentar reclamar las medicinas recetadas por los médicos se forman colas interminables que pueden durar más de tres horas para entregar los medicamentos.

“El problema es que nos reubicaron en sitios donde nunca nos han atendido y nos hicieron unos traslados que nos perjudican porque en mi caso nos mandaron de Floridablanca hacia Bucaramanga, pero eso no debe ser porque no podemos estar moviéndonos o viajando con las complicaciones de salud que tenemos. Por eso estamos pidiendo que nos ayuden a mejorar el servicio no a que nos coloquen más problemas para atendernos”, dijo otro de los afectados.

Sobre el nuevo modelo de salud del Gobierno Nacional que fue implementado en el Magisterio hace algunos días la Procuraduría General de la Nación se pronunció indicando que este modelo es improvisado, ya que habría graves inconsistencias en términos de contratación que presenta el plan adoptado por el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro.