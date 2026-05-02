Dos personas mueren tras caer a abismos en accidentes registrados en vías de Santander

Dos personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados en diferentes puntos de Santander, luego de que los vehículos en los que se movilizaban se salieran de la vía y cayeran a profundos abismos.

Dos conductores murieron en accidentes de tránsito en Santander. Los vehículos cayeron por abismos en Aratoca y Piedecuesta. Las autoridades investigan las causas #VocesySonidos pic.twitter.com/iK51cepIrb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 2, 2026

Uno de los hechos ocurrió en la vereda Altos de Curos, jurisdicción de Piedecuesta, donde un vehículo tipo campero rodó a un abismo de aproximadamente 100 metros de profundidad. La emergencia fue reportada por la comunidad y atendida por la Defensa Civil Colombiana, en articulación con unidades de Tránsito de Piedecuesta y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio.

El comandante de la Defensa Civil en Piedecuesta, Juan Carlos Garzón, indicó que tras recibir el llamado de alerta se desplegó un operativo conjunto para ubicar el automotor y recuperar el cuerpo de la víctima. Según explicó, se trataba de un hombre con una edad estimada entre los 50 y 60 años.

Emergencia en la vía Pescadero, municipio de Aratoca, departamento de Santander. Una camioneta blanca cayó a un abismo en el sector de Panachi. Organismos de socorro tratan de llegar a la zona pero las condiciones del terreno dificultan el rescate. #VocesySonidos pic.twitter.com/HXAyqmhm32 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 1, 2026

“Se recibe el llamado de la comunidad donde se manifiesta que un vehículo ha rodado a un abismo, por lo que trabajamos de manera articulada con Tránsito y Bomberos de Piedecuesta, logrando recuperar el cuerpo de la víctima”, señaló el oficial.



El segundo caso se registró en la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga, en el sector del Cañón del Chicamocha, antes del Parque Nacional del Chicamocha (Panachi), donde una camioneta de estacas se salió de la carretera y rodó cerca de 500 metros por un abismo.

La víctima fue identificada como José Mauricio Jaramillo Rueda, de 45 años, residente de Bucaramanga y administrador de empresas, quien, por causas que son materia de investigación, habría perdido el control del vehículo.

Al lugar acudió el Cuerpo de Bomberos de Aratoca, que realizó complejas maniobras de rescate con cuerdas y técnicas de descenso para llegar hasta el conductor, quien se encontraba atrapado entre los restos del automotor. Tras ser liberado mediante labores de extricación, fue evacuado en camilla.

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Sin embargo, el hombre falleció cuando estaba a punto de ser trasladado a la vía nacional.

Posteriormente, fue llevado a una ambulancia donde se intentaron maniobras de reanimación sin éxito.

El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito, confirmó los hechos y reiteró el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución en estos corredores viales, especialmente en zonas de alta complejidad geográfica como el Cañón del Chicamocha, donde se han registrado múltiples siniestros.