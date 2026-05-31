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Durante dos semanas habrá movilidad reducida en la salida de San Gil hacia Bogotá por obras

El puente Rojas Pinilla, por donde diariamente circulan vehículos particulares, buses y tractocamiones que conectan a Santander con el centro del país, será intervenido desde este 1 de junio.

Paso restringido en Puente Rojas Pinilla que comunica a San Gil con Bogotá.jpg
Imagen de la Alcaldía. Paso restringido en Puente Rojas Pinilla que comunica a San Gil con Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de may, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La intervención, anunciada por la Alcaldía de San Gil, en Santander, y ejecutada por la Concesión Incivías, busca realizar labores de mantenimiento en las juntas del puente para garantizar su adecuado funcionamiento y prolongar la vida útil de la infraestructura.

La importancia de estas obras radica en que el puente Rojas Pinilla hace parte de la Ruta Nacional 45A, corredor por el que diariamente se movilizan cientos de vehículos particulares, buses intermunicipales y tractocamiones que transportan mercancías entre el centro del país y el nororiente colombiano.

A partir de este lunes 1 de junio se retomarán los trabajos de mantenimiento en el puente Rojas Pinilla de San Gil, una estructura estratégica para la movilidad de Santander y uno de los principales puntos de conexión entre Bogotá, Bucaramanga y el sur del departamento.

De acuerdo con el cronograma establecido, los trabajos se desarrollarán durante aproximadamente dos semanas en horario nocturno, entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. En ese periodo el tránsito estará habilitado únicamente por un carril, por lo que se prevén reducciones en la velocidad de circulación y posibles tiempos de espera para los conductores.

Para minimizar las afectaciones a la movilidad, durante el día serán instaladas plataformas metálicas que permitirán mantener habilitados ambos carriles mientras avanzan las labores de mantenimiento.

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Las autoridades indicaron que la medida contará con el acompañamiento permanente de personal regulador de tránsito, encargado de coordinar el paso de vehículos y evitar congestiones en uno de los corredores viales más importantes del departamento.

El puente Rojas Pinilla no solo comunica a San Gil con la vía hacia Bogotá, sino que también es fundamental para la conexión de municipios de las provincias Guanentá y Comunera con Bucaramanga y otras regiones del país. Por esta razón, cualquier intervención sobre la estructura tiene un impacto directo en la movilidad regional y en el transporte de carga.

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La administración municipal recomendó a conductores y transportadores atender la señalización instalada en el sector, programar sus recorridos con anticipación y seguir las instrucciones de las autoridades de tránsito mientras se desarrollan las obras.

Finalmente, la Alcaldía agradeció la comprensión de la comunidad y destacó que estos trabajos son necesarios para garantizar la seguridad vial y el buen estado de una infraestructura considerada clave para la conectividad de Santander.

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