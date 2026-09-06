“El que nada debe, nada teme”: fuertes controles a motociclistas se toman las calles de Girón

Fuertes operativos de seguridad y control se realizaron en diferentes sectores de Girón, con especial atención a los motociclistas. Durante las jornadas, las autoridades verificaron documentos, revisaron las condiciones de los vehículos y realizaron requisas para detectar el posible porte de armas o sustancias estupefacientes.

Los procedimientos estuvieron acompañados por controles de tránsito y acciones de seguridad, en una estrategia que busca prevenir hechos delictivos y fortalecer la convivencia en los barrios del municipio.

Uno de los hechos que llamó la atención durante los operativos fue el comportamiento de algunos motociclistas que, al encontrarse con los puestos de control, habrían intentado evadir a las autoridades.

Pico y placa en Girón, Santander Foto: Alcaldía Girón

Esta situación generó momentos de tensión, debido al riesgo que implica realizar maniobras para evitar un procedimiento en medio del tráfico y cerca de otros conductores, motociclistas y peatones.



Las autoridades también hicieron énfasis en la importancia de cumplir las normas de tránsito, especialmente el uso adecuado del casco y portar la documentación requerida.

Además de la verificación de documentos, los uniformados realizaron requisas a personas y motociclistas como parte de las acciones de prevención y seguridad.

Publicidad

El objetivo, según las autoridades, es detectar el posible porte de armas o sustancias estupefacientes y evitar que estos elementos puedan ser utilizados para cometer hechos delictivos.

Por ahora, y a falta de un reporte oficial con el detalle de incautaciones o capturas, las autoridades no han precisado públicamente las cantidades de sustancias encontradas ni el número de personas detenidas durante estos procedimientos.

El alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, aseguró que los operativos continuarán en diferentes sectores del municipio y defendió la presencia de las autoridades en las calles.

Publicidad

“El que nada debe, nada teme”, afirmó el mandatario al referirse a los controles.

Ramírez explicó que, además de las acciones operativas, se mantiene la pedagogía sobre el uso correcto del casco y la importancia de tener los documentos al día.

El mandatario señaló que los recorridos y controles se reforzarán en diferentes barrios de Girón, con el propósito de prevenir conductas que puedan poner en riesgo a los ciudadanos y mejorar el cumplimiento de las normas.

Las autoridades reiteraron que estos procedimientos continuarán y que los motociclistas deberán atender los requerimientos de los uniformados y agentes de tránsito durante los controles.