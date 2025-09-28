Embajadora de Alemania pide protección para líderes sociales en el Magdalena Medio

La embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp, visitó Barrancabermeja y alertó sobre la grave situación que viven líderes sociales y comunidades del Magdalena Medio, una región golpeada por la violencia, los desplazamientos forzados y la presión sobre los recursos naturales.

Durante un encuentro con organizaciones sociales y la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesán), la diplomática destacó que los defensores de derechos humanos y ambientales trabajan bajo condiciones altamente riesgosas. “Sabemos que muchos líderes son presionados y desplazados, y es justamente allí donde debemos acompañar, escuchar y respaldar con mayor firmeza”, afirmó.

Foto: Suministrada

Iván Madero, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), reiteró que los líderes de la zona sufren amenazas constantes y que se requiere mayor compromiso institucional. “La defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz son obligaciones que deben asumir con decisión las autoridades nacionales y regionales para proteger a quienes arriesgan su vida defendiendo el territorio”, sostuvo.

En el encuentro también participaron autoridades locales, quienes solicitaron al Ministerio Público y a la Procuraduría garantizar mayores medidas de seguridad para los líderes sociales, especialmente aquellos que protegen los recursos naturales. La jornada concluyó con la firma de un pacto de reconocimiento a la labor de las comunidades en defensa de la vida y el medioambiente.



La embajadora Klumpp subrayó la importancia de visibilizar internacionalmente la crítica situación ambiental y de seguridad que atraviesa el Magdalena Medio. Recordó que Alemania trabaja de la mano con ONG, colectivos de mujeres y organizaciones sociales para prevenir riesgos como el reclutamiento de menores y brindar apoyo a las comunidades más vulnerables.