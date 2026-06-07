Emergencia por lluvias impacta logística electoral para el próximo 21 de junio en San Gil

Las intensas lluvias y fuertes vientos que se han registrado en San Gil durante los últimos días no solo han provocado inundaciones y afectaciones en distintos sectores del municipio, sino que también obligaron a modificar la logística electoral para las próximas elecciones del 21 de junio.

Por la caída de un muro en un colegio de San Gil tras las fuertes lluvias, serán trasladadas 18 mesas de votación para la segunda vuelta presidencial en ese municipio. #VocesYSonidos pic.twitter.com/EsdrxlnXjL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 7, 2026

Una de las emergencias más preocupantes ocurrió en una institución educativa que funciona como puesto de votación, donde la caída de un muro encendió las alarmas entre las autoridades por el riesgo que representaba para estudiantes, docentes y ciudadanos.

Ante la situación, la Alcaldía de San Gil convocó un Puesto de Mando Unificado extraordinario, en el que se evaluaron las condiciones de seguridad del plantel y las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.



Tras la reunión, las autoridades confirmaron que el puesto de votación permanecerá en la institución educativa, pero las 17 mesas habilitadas serán trasladadas a diferentes aulas de clase para proteger a los 5.666 ciudadanos que están inscritos para sufragar en este lugar.

La emergencia también llevó a ordenar la demolición preventiva de otro muro que presenta características similares al que colapsó, con el propósito de evitar nuevos incidentes y reducir cualquier riesgo para la comunidad educativa y los votantes.

Las fuertes precipitaciones han generado múltiples afectaciones en San Gil y otras zonas de Santander, donde los organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo de puntos críticos por posibles deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones.

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Mientras avanzan las labores de evaluación y adecuación en la institución, las autoridades aseguraron que las medidas adoptadas permitirán garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de la jornada democrática del próximo 21 de junio.

