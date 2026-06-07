En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Constituyente
Miguel Uribe
Iván Cepeda
De La Espriella
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Emergencia por lluvias impacta logística electoral para el próximo 21 de junio en San Gil

Emergencia por lluvias impacta logística electoral para el próximo 21 de junio en San Gil

Tras el colapso de un muro y otras afectaciones causadas por el invierno, las autoridades ordenaron reubicar las mesas de votación dentro del plantel educativo.

Fuertes lluvias provocaron el colapso de un muro en el Coliseo del Colegio La Presentación de San Gil
Imagen de Gestión del Riesgo. Fuertes lluvias provocaron el colapso de un muro en el Coliseo del Colegio La Presentación de San Gil
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

Las intensas lluvias y fuertes vientos que se han registrado en San Gil durante los últimos días no solo han provocado inundaciones y afectaciones en distintos sectores del municipio, sino que también obligaron a modificar la logística electoral para las próximas elecciones del 21 de junio.

Una de las emergencias más preocupantes ocurrió en una institución educativa que funciona como puesto de votación, donde la caída de un muro encendió las alarmas entre las autoridades por el riesgo que representaba para estudiantes, docentes y ciudadanos.

Ante la situación, la Alcaldía de San Gil convocó un Puesto de Mando Unificado extraordinario, en el que se evaluaron las condiciones de seguridad del plantel y las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Tras la reunión, las autoridades confirmaron que el puesto de votación permanecerá en la institución educativa, pero las 17 mesas habilitadas serán trasladadas a diferentes aulas de clase para proteger a los 5.666 ciudadanos que están inscritos para sufragar en este lugar.

La emergencia también llevó a ordenar la demolición preventiva de otro muro que presenta características similares al que colapsó, con el propósito de evitar nuevos incidentes y reducir cualquier riesgo para la comunidad educativa y los votantes.

Las fuertes precipitaciones han generado múltiples afectaciones en San Gil y otras zonas de Santander, donde los organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo de puntos críticos por posibles deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones.

Publicidad

Mientras avanzan las labores de evaluación y adecuación en la institución, las autoridades aseguraron que las medidas adoptadas permitirán garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de la jornada democrática del próximo 21 de junio.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Noticias de hoy

Registraduría Nacional del Estado Civil

Gobernación de Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad