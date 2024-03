En Santander denuncian mortandad de peces porque río Sogamoso está seco en varios sectores

Entre el municipio de Betulia y Girón en Santander habitantes reportan mortandad de peces por bajo caudal de las aguas del río Sogamoso debido al fenómeno de El Niño y según algunos líderes, al impacto que podría estar ocasionando la represa que se encuentra en el sector.

En ese sentido habitantes de los municipios aguas debajo de la represa de Hidrosogamoso denunciaron lo que está ocurriendo a través de varios videos en los que muestran como el caudal del río está prácticamente seco y cómo los peces de diferentes tamaños se están muriendo por la falta del agua.

“Hoy más que nunca necesitamos reunirnos con la Ministra de Ambiente y poder revisar este impacto tan negativo, tan nefasto al medioambiente, al ecosistema, como es la muerte de peces, hoy la ciénaga el Llanito se ha acabado y necesitamos sentarnos con ella para revisar la Ley porque hoy Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, formaron parte del área de influencia de la represa pero estamos por fuera y solo recibimos el impacto negativo” dijo Ceferino Garay, Concejal de Barrancabermeja.

Los municipios afectados por el fenómeno de El Niño y el bajo caudal del río Sogamoso aguas debajo de la represa son Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Girón.

“Hoy hay nueve puertos de la presa hacia abajo, nueve puertos afectados por lo que está pasando que involucra al fenómeno de El Niño y también a Hidrosogamoso. Entonces hoy hacemos el llamado, necesitamos reunirnos con la Ministra y revisar esa Ley porque estos municipios que hoy están afectados no reciben nada por la generación de energía. Solo los de arriba, la Corporación Autónoma de Santander, CAS, recibió una buena suma de dinero y hoy no se compensa, no atiende este tipo de afectaciones”, agregó Garay.

La denuncia la hacen los pescadores de las zonas afectadas porque no tienen cómo trabajar y según el concejal Garay hacen falta proyectos de piscicultura o de agricultura para mitigar este tipo de situaciones.