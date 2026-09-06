Encuentran con vida a adulta de 70 años desaparecida en Bucaramanga tras emitirse Alerta Rosa

Después de varios días de búsqueda y tras la activación de una Alerta Rosa, la Policía encontró con vida a María Elena Ariza Rocha, de 70 años, quien había sido reportada como desaparecida en Bucaramanga desde el pasado 28 de agosto.

La mujer fue ubicada durante las labores de intervención y control que adelantaban uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en una zona boscosa ubicada debajo del Puente de La Novena, en el sector del barrio El Mutis.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, las características físicas de la adulta mayor coincidían con las registradas en el reporte de desaparición, por lo que los uniformados procedieron a verificar su identidad.

Luego de emitirse la Alerta Rosa, fue encontrada con vida María Elena Ariza Rocha, adulta mayor de 70 años reportada como desaparecida desde el 28 de agosto en Bucaramanga. La Policía la ubicó debajo del puente en el sector de El Mutis. Presentaba signos de deshidratación. pic.twitter.com/0Svu7gRbJ3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 6, 2026

Una vez confirmaron que se trataba de María Elena Ariza Rocha, se activó la atención correspondiente y se dio aviso a sus familiares.



Al momento de ser localizada, la mujer presentaba signos de deshidratación, por lo que fue trasladada al Hospital del Norte, donde quedó bajo valoración médica y le practicaron los exámenes correspondientes.

La noticia representa un alivio para sus familiares, quienes durante más de una semana participaron en la búsqueda y solicitaron ayuda para establecer su paradero.

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La información inicial sobre su desaparición señalaba que María Elena había sido vista por última vez el 28 de agosto en Bucaramanga.

Para facilitar su identificación, las autoridades habían divulgado características físicas como su estatura, contextura, color de cabello y ojos, además de dos tatuajes en la región orbitaria y una antigua fractura en el tobillo izquierdo.

Por ahora, no se conocen públicamente las circunstancias que rodearon su desaparición ni qué ocurrió durante los días en los que permaneció fuera de contacto con sus familiares.

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Las autoridades deberán establecer las condiciones en las que la mujer llegó hasta la zona donde fue encontrada y reconstruir lo ocurrido desde el momento en que se reportó su desaparición.

El hallazgo se produjo en medio de las acciones de vigilancia e intervención que desarrolla la Policía en sectores priorizados de Bucaramanga, dentro de la estrategia de prevención y lucha contra el homicidio.

La mujer finalmente pudo reencontrarse con sus familiares y permanece bajo atención médica mientras se conoce más información sobre su estado de salud y las circunstancias de su desaparición.