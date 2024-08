Envían emotivo mensaje a Martha Bayona tras primera prueba en los Juegos Olímpicos

Tras la inesperada eliminación de la ciclista Martha Bayona en los Juegos Olímpicos, su familia ha enviado un conmovedor mensaje de ánimo, resaltando el esfuerzo y dedicación que la deportista ha demostrado a lo largo de su carrera. Jennifer Silva, prima de Martha, expresó con profunda emoción los sentimientos encontrados que la familia experimentó al conocer la noticia.

"Nosotras nos criamos desde pequeñas. Ella, desde pequeña, siempre ha luchado. El anhelo de estar ahí y ha dado todo. Yo la conozco, ella ha dado todo de corazón", manifestó Silva, dejando ver el orgullo y el cariño que la familia siente por Martha, a quien consideran un ejemplo de perseverancia y determinación.

En medio de la tristeza por el resultado, Silva subrayó la admiración que toda la familia tiene por la ciclista santandereana. "Mi padrino, mi madrina, toda la familia está orgullosa de Marta. La amamos mucho, mi amor, y solo... Estoy sin palabras. Te amamos mucho, estamos agradecidos que tú estás representando Colombia. Yo sé que diste y siempre has dado lo mejor, te amamos", añadió con la voz entrecortada.

Martha Bayona llegó a los Juegos Olímpicos de París 2024 como una de las cartas más fuertes de la delegación colombiana. De hecho, se perfilaba para subirse al podio y darle alguna medalla al país. Y es que el rótulo de ser la subcampeona del mundo, en keirin, la ubicaba entre las favoritas para la prueba. Sin embargo, pasó lo inesperado y quedó eliminada en la primera ronda.

Por eso, la nacida en Bucaramanga no dudó en poner la cara. Fiel a su estilo, se pronunció en redes sociales, con un contundente y claro mensaje. Allí, empezó disculpándose con cada una de las personas que estuvieron a su lado en este proceso y a quienes no les cumplió. De igual manera, explicó cómo se siente y no bajó los brazos, ya que aún queda una oportunidad en la velocidad.

"¡Perdón! Perdón a mi pareja, a mi familia, al equipo Colombia y a mi entrenador. Solo ellos saben lo que pasamos para llegar hasta aquí y no lograr lo esperado. Triste como un berraco, pero no se dio. Asumo toda la responsabilidad. El viernes, otra oportunidad", escribió Martha Bayona en su cuenta oficial de 'X'. Ahora, aguarda por el 9 de agosto, en su última salida en los Juegos Olímpicos.