"Era una promesa del fútbol": entrenador de niño asesinado en Piedecuesta

En medio del dolor, familiares, amigos y compañeros despidieron al menor de 13 años asesinado en Piedecuesta en un hecho relacionado, al parecer, con fronteras invisibles. Gracias a una recolecta comunitaria, la familia logró reunir el dinero para comprar el ataúd y realizar las honras fúnebres del niño deportista, mientras las autoridades reforzaron la seguridad durante las exequias por temor a nuevos hechos violentos.

La muerte del adolescente ha causado conmoción entre habitantes del municipio y en el entorno deportivo, donde era reconocido por su talento y disciplina en el fútbol. Las autoridades mantienen una recompensa de 15 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables del crimen.

Miller Carvajal, presidente del club Sporting Piedecuesta y entrenador del menor, aseguró que la pérdida dejó “una herida en el corazón” entre quienes compartían con el niño.

“Se nos fue un buen niño, un ser humano humilde y sencillo. Él solamente se hacía notar jugando fútbol, tenía unas cualidades increíbles y diferenciales frente a otros niños”, expresó.



El entrenador recordó las dificultades económicas que enfrentaba la familia y el esfuerzo de la madre para mantener al menor en el proceso deportivo.

“La mamá era muy comprometida. Vendía de todo para apoyarlo y que pudiera asistir a entrenamientos. El deporte era el escape de él y de muchos niños para alejarse de las calles”, manifestó.

Carvajal también mostró preocupación por la inseguridad que rodea los escenarios deportivos del municipio y el reclutamiento de jóvenes por estructuras delincuenciales.

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“Es muy triste ver cómo muchachos de 15 o 16 años sienten que quitarle la vida a un niño es algo fácil. Queremos más acompañamiento y seguridad. No es justo que los niños no puedan salir tranquilos a una cancha porque primero están los delincuentes adueñándose de estos espacios”, afirmó.

Según el entrenador, el adolescente no solo sobresalía por su talento, sino también por su compañerismo dentro del equipo: “A pesar de saber que tenía mucho talento, siempre ayudaba a sus compañeros y quería que todos mejoraran para que el equipo ganara”, agregó.

Entre lágrimas, Luz Mayerly Rondón Méndez, madre del menor, pidió justicia y aseguró que su hijo soñaba con convertirse en futbolista profesional: “Mi hijo era un angelito, tenía muchos sueños y promesas. Con ayuda nos tocó pedir colaboración para poder darle su último adiós. Yo siempre le decía que iba a ser grande en la vida”, dijo.

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Por su parte, una tía del niño, Luisa Fernanda Mendez, aseguró que el menor no tenía problemas con nadie “era un niño muy tranquilo, él pasaba por cualquier lado y no tenía ningún problema con nadie".

El caso ha despertado indignación en Piedecuesta, donde ciudadanos y clubes deportivos rechazaron el asesinato y exigieron que el crimen no quede impune.