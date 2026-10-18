Estos son los cinco hombres que siguen en el cartel de los más buscados en Bucaramanga

Tras la captura de alias ‘Julito’, las autoridades mantienen la búsqueda de cinco hombres requeridos por homicidio en el área metropolitana. La Defensoría del Pueblo también alertó sobre las disputas entre bandas criminales por el control de territorios y economías ilegales en Bucaramanga y sus municipios vecinos.

La captura de alias ‘Julito’ no cierra la búsqueda de los más buscados en Bucaramanga. La Alcaldía mantiene una recompensa de $40 millones por información que permita ubicar y capturar a los cinco hombres que continúan en el cartel por su presunta relación con homicidios en el área metropolitana.

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Con la recaptura del joven de 18 años, las autoridades avanzan en los procesos judiciales en su contra y mantienen los operativos para localizar a los demás señalados que siguen pendientes de captura.

Los hombres que continúan en el cartel son Yender Daniel Obando López, conocido como alias ‘Yender’; Carlos Eduardo Granados Rodríguez; Jonathan Suescún Rodríguez, alias ‘Suescún’; Fabián Smit Morales Luna, alias ‘Fabián’, y Didier Mauricio Rincón Luna, conocido como alias ‘Mao’.



Ya cayó Julito, vamos por los otros cinco bandidos más buscados por homicidio.



Unidos defendemos a Bucaramanga. pic.twitter.com/o3CMBBJ7NR — Cristian Portilla (@Cportilla40) October 17, 2026

Las autoridades buscan información que permita establecer el paradero de estas personas y avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes. La recompensa anunciada busca incentivar la colaboración ciudadana para facilitar su ubicación.

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La búsqueda de los cinco hombres se produce en medio de las advertencias sobre la situación de seguridad en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. En julio de 2026, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 015 de 2026, en la que advirtió sobre los riesgos asociados a la presencia y las disputas entre estructuras criminales en estos municipios.

El organismo identificó ocho estructuras de delincuencia organizada: ‘Los del Sur’, ‘Los del Norte’ o ‘San Rafael’, ‘Claverianos’, ‘Villas de Girardot’, ‘La Cordillera’, ‘Los Manchados’, ‘Choricaldas’ y ‘Los Paparotes’. Según la alerta, estas organizaciones se disputan el control de territorios y economías ilegales, en un escenario relacionado con delitos como microtráfico, extorsiones, amenazas y homicidios.

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La Defensoría formuló 27 recomendaciones a entidades nacionales, la Gobernación de Santander y las alcaldías de los cuatro municipios para prevenir hechos de violencia y fortalecer la protección de la población.

La alerta describe el panorama de riesgo en el área metropolitana de Bucaramanga mientras las autoridades mantienen la búsqueda de los cinco señalados y piden a la ciudadanía suministrar información por los canales oficiales que pueda contribuir a su ubicación y captura.