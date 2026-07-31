Estos son los requisitos para acceder a tarifa diferencial en peaje Los Curos, Santander

El peaje de Curos, ubicado en la vía entres Piedecuesta y San Gil, permaneció nueve meses con las talanqueras levantadas por protestas de comunidades que reclamaban mayor inversión en el corredor vial que conduce a San Gil, tras una mesa de concertación que se realizó en la Procuraduría de Santander, las comunidades accedieron a levantar la manifestación y este jueves 30 de julio se reanudó el cobro.

Así las cosas el Instituto Nacional de Vías (Invías) definió las condiciones que deberán cumplir los usuarios para acceder a las tarifas diferenciales del peaje Los Curos. Los requisitos quedaron establecidos en la Resolución 3259 de 2026, que también fija el procedimiento para solicitar el beneficio y las causales por las cuales este podrá ser suspendido.

La medida cobija a las categorías especiales IE, IIE y IIIE y está dirigida a los residentes de los municipios de Cepitá y Jordán, así como del corregimiento de Pescadero, en Piedecuesta. También podrán acceder las personas que desarrollen actividades laborales o comerciales en estas jurisdicciones y los vehículos tipo volqueta que transporten arena para empresas ubicadas en el área de influencia del peaje.

Para los propietarios de vehículos particulares, el trámite exige presentar copia de la cédula, la licencia de tránsito del vehículo, certificado de residencia expedido por la Alcaldía, certificado de tradición del inmueble o, en caso de no ser propietario, un documento que acredite la tenencia legal de la vivienda. Además, deberán tener vigente el SOAT y la revisión técnico-mecánica, cuando aplique, y no registrar multas, comparendos ni reportes por evasión de peajes. El beneficio solo podrá otorgarse para un máximo de dos vehículos por grupo familiar.



En el caso de quienes trabajan o desarrollan actividades comerciales en la zona, además de la documentación del vehículo, deberán acreditar su vínculo con el territorio mediante un certificado de Cámara de Comercio, una certificación laboral o una constancia expedida por la Alcaldía para los trabajadores independientes, según corresponda.

Los propietarios de vehículos de transporte público de pasajeros y de carga deberán anexar, entre otros documentos, los certificados de existencia y representación legal de la empresa transportadora, la resolución de habilitación de rutas, la tarjeta de operación vigente y una certificación que demuestre que el vehículo presta servicio dentro del área de influencia del peaje.

Para las volquetas que transportan arena, clasificadas en la categoría IIIE, se exigirá acreditar que el vehículo está vinculado a una empresa autorizada para prestar este servicio en la zona de influencia de Los Curos, además de cumplir con los demás requisitos relacionados con la documentación del vehículo y su estado legal.

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Los interesados deberán radicar una solicitud ante el Invías, ya sea por correo electrónico, de manera presencial o mediante el aplicativo que habilite la entidad. Una vez recibida la documentación, el Instituto tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles para evaluar la solicitud y comunicar su decisión.

Si la petición es aprobada, el usuario deberá adquirir, por su cuenta, un dispositivo electrónico de recaudo (TAG) y posteriormente acudir al peaje Los Curos para asociarlo al vehículo. El beneficio será activado por Invías dentro de los tres días siguientes.

Causales para perder la tarifa diferencial

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La resolución también establece que el beneficio podrá ser cancelado si el usuario deja de residir o trabajar en la zona de influencia, vende el vehículo sin informar a Invías, desvincula el automotor de la empresa transportadora autorizada, presenta documentos falsos o inconsistentes, comercializa el beneficio, evade el pago de peajes o utiliza el TAG en un vehículo diferente al autorizado.

En la mayoría de estos casos, la pérdida de la tarifa diferencial será por un período de seis meses y, si el usuario reincide, la suspensión se extenderá a doce meses. Además, una vez cancelado el beneficio, el interesado deberá volver a cumplir todo el proceso para solicitar nuevamente su acceso.

