Exalcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez acudirá a Corte Suprema tras condena

El exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, se pronunció tras conocerse el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bucaramanga que lo condenó a 17 años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

A través de una publicación en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que la decisión judicial es “injusta” y cuestionó el análisis de las pruebas dentro del proceso.

“He venido al Tribunal Superior de Bucaramanga en búsqueda de justicia. Sin embargo, la vida me pone a prueba una vez más con un injusto fallo de segunda instancia que me declara culpable. Tenía la esperanza que el fallo se revisara en esta instancia. No fue así. No se estudiaron las voluminosas pruebas que determinan mi inocencia”, expresó.

Bohórquez indicó que continuará su defensa en la Corte Suprema de Justicia, donde espera que se revierta la condena. “Persistiré en la lucha por la verdad, en la lucha por la libertad y en la lucha por la justicia. De la mano de Dios y con la confianza en la justicia divina en la siguiente instancia se reconocerá nuestra inocencia”, agregó.



En su pronunciamiento, el exalcalde también señaló que su proceso ha estado marcado por lo que calificó como intereses mediáticos y políticos, mencionando al fallecido exalcalde Rodolfo Hernández.

Sobre el proceso judicial, Bohórquez aseguró que los contratos cuestionados, relacionados con alumbrado público y que suman cerca de 3.828 millones de pesos, no generaron detrimento patrimonial.

“La Contraloría determinó que no había daño fiscal, que no se había perdido un solo peso, y la Procuraduría dejó a salvo mi responsabilidad”, sostuvo.

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Finalmente, reiteró su inocencia y envió un mensaje a sus seguidores. “A la cárcel se lleva a quienes hayan cometido delitos. Yo no soy corrupto, yo no he cometido delitos. Así hoy me abrace la injusticia, tengan la seguridad de que la justicia brillará”, concluyó.