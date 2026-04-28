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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nuevas pistas sobre el asesinato de universitario en Bucaramanga

Nuevas pistas sobre el asesinato de universitario en Bucaramanga

El asesinato ocurrido en una barbería del barrio Mutis podría tener un trasfondo distinto al inicialmente planteado. El joven no tenía antecedentes y su muerte abre interrogantes sobre las verdaderas causas del ataque.

Sicariato en el barrio Mutis de Bucaramanga.
Sicariato en el barrio Mutis de Bucaramanga.
Pantallazo de video suministrado por habitantes del lugar.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Las autoridades avanzan en el esclarecimiento del homicidio de un joven universitario ocurrido en una barbería de Bucaramanga, un caso que ha generado gran conmoción en la ciudad y que ahora tendría nuevas líneas de investigación.

La víctima fue identificada como Helver Giovanny Acosta Vargas, estudiante de Ingeniería Electromecánica, quien fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento del barrio Mutis, el pasado 18 de abril.

Según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la hipótesis inicial de un posible hurto fue descartada y, en su lugar, se analizan otros móviles que podrían estar detrás del crimen.

El general William Quintero, comandante de la institución, aseguró que “es un caso muy avanzado, hay buena información. Es un muchacho que no tenía ningún problema criminal, al parecer, es un tema más sentimental”.

Las autoridades indicaron que se mantiene una línea investigativa clara para establecer si el ataque estaba dirigido específicamente contra la víctima o si se trataría de un hecho de sicariato con otras motivaciones aún por determinar.

El homicidio ocurrió cuando el joven permanecía en una barbería, hasta donde llegaron hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Este hecho ha causado profundo impacto entre familiares, allegados y la comunidad académica, teniendo en cuenta que el estudiante no registraba antecedentes y se encontraba en la ciudad adelantando su proceso de formación profesional.

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Entre tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios que permitan identificar a los responsables y esclarecer por completo los móviles de este crimen.

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