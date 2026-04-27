Debate por empréstito en Bucaramanga: lo defienden como clave para mejorar la movilidad

En medio del debate sobre el futuro de la infraestructura vial de la ciudad, el proyecto de empréstito por 500 mil millones de pesos solicitado por la Alcaldía de Bucaramanga al Concejo Municipal avanza en su discusión y podría definirse esta semana.

La iniciativa, impulsada por el alcalde Cristian Portilla, busca financiar una serie de obras viales con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital santandereana, un problema que por años ha sido señalado como uno de los principales retos urbanos.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y actual asesor de Competitividad de la Alcaldía, Juan Camilo Beltrán, salió en defensa del proyecto, asegurando que la ciudad requiere inversiones urgentes para ponerse al día en materia de infraestructura.

“La movilidad es un tema fundamental para la competitividad. Bucaramanga tiene un atraso de muchos años”, afirmó, al respaldar la necesidad de que el Concejo dé vía libre al endeudamiento.



"La movilidad es un tema fundamental para la competitividad. Bucaramanga tiene un atraso de muchos años": Juan Camilo Beltrán defiende empréstito por $500 mil millones solicitado por @AlcaldiaBGA al Concejo Municipal #VocesySonidos pic.twitter.com/xOM8CBi1DA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 27, 2026

Desde la administración municipal han insistido en que Bucaramanga tiene la capacidad financiera para asumir el empréstito sin comprometer su estabilidad fiscal, argumentando que los recursos permitirán ejecutar proyectos estratégicos que impactarán positivamente la calidad de vida de los ciudadanos.

No obstante, el proyecto no ha estado exento de controversia. Un grupo minoritario de concejales ha manifestado su oposición, planteando preocupaciones sobre el nivel de endeudamiento y la priorización de las obras. A pesar de esto, al interior del Concejo existirían las mayorías necesarias para su aprobación.

El alcalde Cristian Portilla, radicó ante el Concejo municipal el Proyecto para financiar proyectos estratégicos de ciudad.



Entre ellos se destacan las obras de la troncal Norte–Sur, que incluyen el intercambiador vial de la carrera 9 con calle 45 y la ampliación de la 2W. pic.twitter.com/Rk7VgGacVD — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) March 20, 2026

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Se espera que en los próximos días se tome una decisión definitiva sobre esta iniciativa, que marcaría el rumbo de la movilidad y el desarrollo urbano de la capital santandereana en los próximos años.