Prográmese: cierres viales este fin de semana en Bucaramanga por actividades deportivas

Bucaramanga se alista para un fin de semana cargado de deporte, pero también de importantes restricciones viales que deberán tener en cuenta conductores y ciudadanos.

Este domingo 26 de abril, la carrera 27 será escenario de la gran final de la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo Juvenil y Prejuvenil, evento que reunirá a los mejores talentos del país desde las 9:00 de la mañana. La competencia hace parte de un certamen que se desarrolla durante toda la semana en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz y que ha congregado a más de 240 deportistas de 12 departamentos.

Debido a esta jornada deportiva, no se realizará la tradicional Recreovía dominical, la cual se retomará el próximo 3 de mayo en su horario habitual.

Además, desde las 5:00 a.m. y hasta las 8:00 a.m. del mismo domingo, se presentarán cierres viales por la carrera recreativa ‘Bob Esponja’, que impactará varios puntos estratégicos de la ciudad. Entre las vías afectadas están los alrededores del Centro Comercial Cacique, el viaducto La Flora en ambos sentidos y la carrera 33, desde el puente La Flora hasta la calle 45.



Como rutas alternas, las autoridades recomiendan utilizar corredores como la carrera 9, la diagonal 15, así como las carreras 17, 21, 27 y 36, en sentido sur – norte. Para quienes se movilicen de norte a sur, estarán habilitadas opciones como la carrera 9, la diagonal 15, las carreras 18, 22, 24 y 27, además de la conexión por la calle 45 hacia el sur.

