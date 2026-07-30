Extinción de dominio a bienes de red de trata de personas en Bucaramanga: $4.500 millones

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes avaluados en cerca de 4.500 millones de pesos que, presuntamente, fueron utilizados por la estructura criminal conocida como "La Colonia", dedicada a la trata de personas y la explotación sexual comercial.

Los operativos fueron desarrollados por la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) en el barrio Antonia Santos y el sector Centro de Bucaramanga, donde las autoridades ocuparon establecimientos de comercio, inmuebles y dos vehículos, un taxi y un automóvil particular- que, según la investigación, habrían servido para facilitar las actividades ilícitas de la organización.

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De acuerdo con la Policía, las medidas son el resultado de un proceso investigativo que incluyó labores de inteligencia judicial, entrevistas, análisis y recolección de elementos materiales probatorios, con los que se logró establecer la presunta relación de estos bienes con la operación de la red criminal.



El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, aseguró que la afectación patrimonial busca debilitar la capacidad económica de las organizaciones dedicadas a este delito.

"Con estas medidas no solo afectamos el patrimonio de quienes, presuntamente, obtuvieron beneficios económicos de actividades criminales, sino que enviamos un mensaje claro de que la trata de personas y la explotación sexual serán perseguidas de manera integral. Nuestro compromiso es proteger la dignidad, la libertad y los derechos de las víctimas, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes", afirmó el oficial.

Tres hoteles del centro de Bucaramanga entraron en proceso de extinción de dominio por, presuntamente, haber sido utilizados por la banda 'La Colonia' para la trata de personas. La organización dejó 20 víctimas, entre ellas nueve menores de edad #VocesySonidos pic.twitter.com/bAgo1lbkdG — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 30, 2026

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La Policía recordó que la estructura criminal "La Colonia" fue desarticulada en 2025 mediante una operación conjunta con la Fiscalía, en la que fueron capturadas 11 personas por orden judicial, entre ellas nueve ciudadanos colombianos y dos extranjeros, señalados de integrar esta organización.

Durante la investigación fueron identificadas 20 víctimas, nueve de ellas menores de edad. Según las autoridades, la red se dedicaba a la explotación sexual comercial de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, tanto colombianas como extranjeras, incluyendo niñas y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad.

Las pesquisas también establecieron que las actividades ilegales se desarrollaban principalmente en establecimientos comerciales, zonas turísticas y parques de Bucaramanga.

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Las autoridades explicaron que la extinción de dominio es una herramienta jurídica que permite retirar del patrimonio de las organizaciones criminales los bienes presuntamente adquiridos o utilizados para la comisión de delitos, con el propósito de impedir que continúen financiando este tipo de estructuras delincuenciales.