Falso médico aplicó anestesia a pacientes en hospital de Ecopetrol en Barrancabermeja

El caso del falso médico que ingresó a las instalaciones del Hospital Ismael Darío Rincón de Ecopetrol en Barrancabermeja, ocurrió el pasado 16 de enero cuando un hombre que se identificó como anestesiólogo ingreso a las instalaciones y alcanzó a intervenir a varios pacientes que recibieron anestesia.

El caso fue denunciado por la USO en Barrancabermeja que cuestionó la falta de control y el riesgo en el que se puso a los pacientes que fueron intervenidos.

“Hoy nos vemos en la obligación de poner en conocimiento público una denuncia anónima que llegó a nuestra subdirectiva sobre unos supuesto hechos sucedidos el martes 16 de enero, los cuales fueron objeto de indagación por parte de nuestra subdirectiva, corroborando la información, con lo que se puso en riesgo la vida de varios beneficiarios”, dice un aparte del comunicado de la USO en Barrancabermeja.

En un comunicado Ecopetrol confirmó los hechos y dijo que se tomaron acciones para preservar la salud de las personas que alcanzaron a ser intervenidas por el falso médico.

“Se verificó la documentación y se solicitó formalmente a la empresa contratista una nueva validación de la identificación de la persona que hizo presencia en las instalaciones hospitalarias para la realización de las actividades contempladas en el contrato”, dice Ecopetrol en un comunicado.

Debido a que no lograron obtener la identidad, Ecopetrol adoptó las siguientes medidas:

Impedir que volviera a ingresar a las instalaciones de salud hasta confirmar su identidad.

Hacer vigilancia estricta frente a los servicios de salud en los que alcanzó a participar.

Asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud para los beneficiarios.

Adelantar las acciones pertinentes en el ámbito administrativo, contractual, penal y ético, como instancias idóneas para los asuntos respectivos.

Poner en conocimiento de las acciones tomadas a la Comisión Nacional de Salud y Subcomisión de Salud de Magdalena Medio de la Unión Sindical Obrera - USO.

A su vez que hicieron la validación del estado de salud de las personas que fueron atendidas por el falso médico, en línea con el compromiso empresarios de cuidar la vida de todos los usuarios.

Ecopetrol finalmente dijo que esa situación constituye una violación al Código de Ética y Conducta de Ecopetrol, al faltar a los principios de integridad, respeto y compromiso con la vida.

Este es el comunicado de Ecopetrol.

El médico Hamed Hage, anestesiólogo del hospital de Ecopetrol y quien fue suplantado ,dijo que colegas lo alertaron e indicó que nunca ha trabajado en Barrancabermeja.

“Me he visto involucrado en una situación lamentable donde mi nombre ha sido suplantado en Barrancabermeja, viene usando mi nombre para realizar procedimientos anestésicos de baja complejidad. Yo trabajo en clinicas de Barranquilla, con 14 años d experiencia. Me parece una situación grave además de hacerse pasar por mi y mas intervenir a personas”, aseguró el médico Hage, suplantado en Barrancabermeja.