Familia de niño prodigio en matemáticas pide apoyo para representar a Colombia en Singapur

Con apenas 14 años, Jonathan Alejandro Morales Duarte, estudiante del colegio Cajasan de Lagos II en Floridablanca, logró destacarse entre los mejores talentos matemáticos del país y ahora sueña con representar a Colombia en una competencia internacional en Singapur. Sin embargo, su familia enfrenta una difícil barrera, el alto costo del viaje.

El menor fue invitado oficialmente a participar en el Singapore International Mathematics Olympiad Challenge (SIMOC 2026), evento que se realizará del 17 al 21 de julio de 2026 en Singapur y que reúne a estudiantes sobresalientes de diferentes países.

Su madre, Ana Duarte, explicó en entrevista con Blu Radio que Jonathan inició su camino competitivo en las Olimpiadas Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, donde obtuvo el tercer lugar a nivel nacional.

Posteriormente participó en la competencia Singapore and Asian Schools Math Olympiad (SASMO) 2026, en la que consiguió el primer lugar nacional y el tercer puesto internacional, resultado que le abrió las puertas para clasificar a SIMOC.



“Mi hijo Jonathan Morales estuvo participando el año pasado en las Olimpiadas Matemáticas de la UIS. Quedó en el tercer lugar a nivel nacional, luego participó en otra competencia, SASMO 2026, en la cual quedó en primer lugar a nivel nacional y tercer lugar a nivel internacional. Esto le abrió las puertas al desafío internacional de matemáticas SIMOC en Singapur”, relató la madre del estudiante.

Según contó Ana Duarte, Jonathan obtuvo medalla de oro en el proceso clasificatorio y hace parte de un grupo de 15 jóvenes colombianos que lograron avanzar a esta fase internacional.

Pese al logro académico, la familia aseguró que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir los costos del desplazamiento, estadía y demás gastos que implica el viaje, el cual debe realizarse con un acompañante debido a que es menor de edad.

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“En este momento no contamos con el apoyo de ningún ente. Hemos tocado puertas en diferentes entidades, la Alcaldía, la Gobernación de Santander, y no hemos tenido respuesta. El presupuesto está más o menos en 30 millones de pesos para el viaje y no queremos defraudar ese sueño que él tiene porque luchó muchísimo por este logro”, expresó Ana Duarte.

La invitación oficial enviada por Henry Ong, presidente de SIMCC, organizador de la competencia, destaca las habilidades matemáticas del niño santandereano y resalta que su participación enriquecerá el espíritu competitivo y académico del certamen internacional.

La familia hizo un llamado a empresas, entidades y ciudadanos que deseen apoyar este sueño académico. Las personas interesadas en brindar ayudas o aportes económicos pueden comunicarse al número 317 277 6664.

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Jonathan Morales cumplirá 15 años el próximo 30 de mayo y espera poder viajar el en julio próximo para representar no solo a Santander, sino también a Colombia en una de las competencias matemáticas más importantes a nivel internacional.

