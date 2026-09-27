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Fenalco Santander se retira del Comité Intergremial tras respaldo a Bruce Mac Master

El gremio de comerciantes cuestionó que su logo apareciera en el pronunciamiento que respaldó al presidente de la ANDI, sin haber sido consultado previamente.

Fenalco Santander se retira del Comité Intergremial
Imagen suministrada. Fenalco Santander se retira del Comité Intergremial
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

Una división entre los gremios empresariales de Santander terminó con la salida de Fenalco Santander del Comité Intergremial, luego del pronunciamiento que esa organización publicó en respaldo a Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi.

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La controversia comenzó el 25 de septiembre, cuando el Comité Intergremial difundió un comunicado en el que expresó su respaldo a la ANDI, a sus juntas directivas, empresas afiliadas y a su presidente, en medio de la discusión nacional alrededor de la independencia de los gremios empresariales.

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En ese comunicado aparecía también el logo de Fenalco Santander. Sin embargo, el gremio de comerciantes manifestó que no había sido consultado ni había autorizado previamente el contenido del pronunciamiento ni el uso de su imagen institucional. El mensaje posteriormente fue retirado de redes sociales.

Fenalco dejó claro que su participación en el Comité Intergremial no significa una autorización automática para que su nombre o su identidad visual sean utilizados en cualquier posición pública adoptada por ese organismo.

“La participación en el Comité no implica una autorización automática para vincular nuestra imagen institucional a pronunciamientos que no hayan sido previamente validados”.

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A partir de esta situación, Fenalco Santander confirmó su decisión de apartarse del Comité Intergremial y pidió que cualquier pronunciamiento futuro que pretenda representar a los gremios sea previamente socializado y aprobado por las organizaciones involucradas.

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El pronunciamiento del Comité Intergremial se produjo en medio de la controversia alrededor de Bruce Mac Master y la ANDI. El presidente del gremio empresarial había defendido públicamente la autonomía e independencia de la organización y había pedido que cesaran las acciones que, según sostuvo, buscaban afectar su reputación.

El Comité Intergremial de Santander se sumó a las voces de respaldo y señaló que los gremios cumplen un papel de interlocución con las instituciones y que su autonomía debe ser respetada.

Así, el punto que terminó provocando la salida de Fenalco Santander no fue simplemente la existencia del pronunciamiento sobre Mac Master, sino que su imagen institucional quedara vinculada a esa posición colectiva sin una aprobación previa del gremio.

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La decisión deja al descubierto una diferencia dentro del empresariado santandereano sobre la manera en que el Comité Intergremial debe construir y presentar posiciones en nombre de sus integrantes.

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