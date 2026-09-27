Los ‘Barbaceros’ detrás del robo de $190 millones en tubos de cobre: cinco fueron judicializado

El millonario robo de un cargamento de tubos de cobre ocurrido en octubre de 2025 en la vía Barrancabermeja–Medellín llegó a los estrados judiciales. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a cinco hombres señalados de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Barbaceros’, al que las autoridades atribuyen este y otros hurtos de este tipo en Barrancabermeja y municipios cercanos.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 8 de octubre de 2025, en el sector de La Lizama. De acuerdo con la Fiscalía, un camión que transportaba 137 tubos de cobre, avaluados en más de $190 millones, fue interceptado por otro vehículo.

De ese automotor habrían descendido varias personas que, según la investigación, obligaron al conductor a detenerse y posteriormente se apoderaron del cargamento.

El material transportado tenía un valor superior a los $190 millones, por lo que el caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales y de Policía.



Las labores de policía judicial permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables y establecer, según la Fiscalía, su posible relación con el grupo delincuencial denominado ‘Los Barbaceros’, señalado de dedicarse al hurto de tubos de cobre en Barrancabermeja y su zona de influencia.

Como resultado de la investigación fueron capturados Santiago Adolfo Rodríguez Mayorga, Óscar Nicolás Pico Pita, Anderson Jair Rojas, Marlon Andrés Gómez Sandoval y Julián Andrés Romero Castro.

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Durante las audiencias realizadas ante un juez de control de garantías, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Tras analizar la solicitud de la Fiscalía, el juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para cuatro de los procesados. En el caso de Julián Andrés Romero Castro, la medida impuesta fue de detención domiciliaria.

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La investigación continúa para establecer la participación que habría tenido cada uno de los procesados en el robo del cargamento y determinar si estarían relacionados con otros casos de hurto de tubería de cobre registrados en el Magdalena Medio.