Perro policía detectó 60 kilos de marihuana listos para comercializar en un control vial en Girón

Un control vial de la Policía en la vía Girón-Bucaramanga terminó con el hallazgo de 60 kilogramos de marihuana. La droga estaba oculta en varias cajas que eran transportadas por este corredor y fue detectada gracias al trabajo de un perro especializado en la identificación de sustancias estupefacientes.

El procedimiento ocurrió en el kilómetro 6 de la vía que comunica a Girón con Bucaramanga, donde uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental adelantaban labores de registro y control.

Durante la inspección, uno de los perros policías que acompañaba el operativo alertó sobre varias cajas. Los uniformados realizaron entonces una verificación del contenido y encontraron en su interior los paquetes con marihuana.

Un perro policía detectó 60 kilos de marihuana ocultos en varias cajas durante un operativo en la vía Girón-Bucaramanga. El cargamento había sido enviado desde Soacha, Cundinamarca, y tenía como destino la comercialización en el área metropolitana. #VocesySonidos pic.twitter.com/4ljR9MnKCv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 27, 2026

En total fueron incautados 60 kilos del estupefaciente.



Según la información establecida durante el procedimiento, las cajas habían sido remitidas desde Soacha, Cundinamarca, con destino al área metropolitana de Bucaramanga.

Las autoridades no entregaron detalles sobre la modalidad utilizada para transportar las cajas ni sobre la identidad de la persona que las movilizaba. El cargamento quedó bajo custodia de las autoridades y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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Ahora será la Fiscalía la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes para establecer quiénes estarían detrás del transporte de la marihuana y determinar las circunstancias en las que el cargamento salió de Cundinamarca hacia Santander.

El operativo fue realizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga con apoyo de los guías caninos de Carabineros, como parte de los controles que se mantienen en los corredores viales de entrada y salida del área metropolitana.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó el papel de los caninos entrenados para detectar sustancias narcóticas durante este tipo de procedimientos.

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La Policía anunció que continuará con los controles preventivos en las vías y pidió a la ciudadanía reportar información relacionada con el tráfico de estupefacientes a las autoridades.