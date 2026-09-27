Tras homicidio de dos líderes en Santander piden al ministro de Defensa consejo de seguridad

El asesinato de dos líderes comunitarios en menos de una semana volvió a poner la seguridad del Magdalena Medio santandereano en el centro de la preocupación de las autoridades.

Ante este escenario, el Gobernador de Santander Juvenal Díaz, solicitó al ministro de Defensa, general Jorge Eduardo Mora, un consejo de seguridad para revisar la situación de esta zona del departamento.

"Con él o con la persona que designo porque la situación en el Sur de Bolivar afecta Santander cuando se aprieta a estos bandidos allá se pasan a Santander y Antioquia, y es necesario cerrarles el paso", confirmó el Gobernador.

Los casos más recientes son los de Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, asesinado a tiros el 22 de septiembre cuando se movilizaba en una camioneta, y Esneider Zambrano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Sierra, en Puerto Parra, quien fue asesinado días después.



La preocupación se concentra en el Magdalena Medio santandereano por la presencia y disputa de diferentes estructuras armadas y organizaciones criminales que tienen movilidad y presencia en esta zona y en territorios vecinos.

Entre los grupos mencionados en el contexto de seguridad de la región están el Clan del Golfo, los Conquistadores de la Sierra, el ELN, estructuras de las disidencias de las Farc y bandas criminales, cuya presencia representa un desafío para las autoridades por la dinámica de expansión y movilidad entre departamentos.

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Puerto Parra hace parte de un corredor estratégico del Magdalena Medio santandereano, con conexión directa con el río Magdalena, situación aprovechada por las estructuras criminales, para utilizar el río y pasar de un departamento a otro para cometer los crímenes.

Díaz ha insistido en la necesidad de que las autoridades se anticipen a escenarios de deterioro de la seguridad y no esperen a que se presenten nuevas crisis para tomar decisiones.

Días atrás pidió precisamente un consejo de seguridad multidimensional para analizar, entre otros asuntos, la situación del Magdalena Medio.

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La solicitud al Ministerio de Defensa busca que la situación sea analizada de manera regional, teniendo en cuenta que las estructuras armadas no operan únicamente dentro de los límites de un departamento y que sus desplazamientos pueden impactar municipios de Santander, Antioquia y Bolívar.

El homicidio de Rodríguez Quiroz ya había llevado a las autoridades a ofrecer una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. En el caso de Zambrano, las autoridades mantienen la investigación para establecer los responsables y el móvil del crimen.