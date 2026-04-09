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Fenavi denuncia millonarias pérdidas tras bloqueos de campesinos en vías de Santander

Los manifestantes mantienen las protestas exigiendo respuestas del Gobierno Nacional frente al incremento en el avalúo catastral rural.

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