Fenavi denuncia millonarias pérdidas tras bloqueos de campesinos en vías de Santander

Santander enfrenta una nueva jornada de bloqueos viales protagonizados por campesinos que protestan contra el avalúo catastral rural, una situación que ya comienza a generar graves afectaciones en distintos sectores económicos del departamento, especialmente en el transporte de carga, pasajeros y la industria avícola.

Desde primeras horas del día, múltiples corredores estratégicos permanecen cerrados, impidiendo la movilidad hacia y desde el departamento. Entre los puntos afectados se encuentran las vías que comunican con Lebrija, la ruta hacia Cúcuta, el sector de Curos, Mesa de los Santos y el corredor hacia la Costa, incluyendo San Alberto. También se reporta el bloqueo en la vía al aeropuerto Palonegro, lo que ha alterado la agenda de viajeros y operaciones comerciales.

La directora ejecutiva de Fenavi Santander, Martha Ruth Velásquez Quintero, manifestó su preocupación por el impacto inmediato de estas protestas.

“La situación que se viene presentando desde inicio del día de hoy nos tiene supremamente preocupados. Una vez más, el sector está expuesto, junto a todos los sectores económicos, a que nos impidan la movilidad”, afirmó.



Según la dirigente gremial, los bloqueos están afectando de manera directa la cadena productiva avícola. Camiones que transportan alimento y agua no han podido llegar a los galpones, poniendo en riesgo la producción de pollo y huevo en el departamento. “En este momento son 57 millones de aves a las cuales les debemos movilizar alimento e insumos”, advirtió Velásquez Quintero.

La líder gremial también cuestionó las consecuencias económicas de estas manifestaciones y la falta de intervención de las autoridades.

“La protesta es un derecho, pero también nosotros tenemos derecho a trabajar, a mover nuestro producto, nuestra economía. Nunca los que organizan estos bloqueos responden por las consecuencias económicas”, señaló.

Publicidad

Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y garanticen la movilidad en el departamento. “Consideramos que es urgente que las autoridades intervengan en el tema. Cada minuto que pase es muy delicado”, insistió.

Los bloqueos no solo afectan la producción y distribución de alimentos, sino también la operación de empresas de transporte y el abastecimiento en diferentes municipios, lo que podría derivar en un impacto en los precios y disponibilidad de productos básicos.

Mientras tanto, los manifestantes mantienen las protestas exigiendo respuestas del Gobierno Nacional frente al incremento en el avalúo catastral rural.