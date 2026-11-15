Fue al hospital para tener a su bebé y terminó dando a luz en plena calle en Barrancabermeja

Una escena que ha causado indignación en Barrancabermeja se registró durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre. Una mujer terminó dando a luz en plena calle, justo a las afueras del Hospital Regional del Magdalena Medio, después de haber llegado al centro asistencial con dolores de parto varias horas antes.

Según las versiones conocidas, la mujer ingresó al hospital hacia las 9:00 de la noche del sábado, cuando ya presentaba fuertes dolores y necesitaba atención obstétrica.

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Sin embargo, habría permanecido durante varias horas en la sala de espera para pasar el primer triaje de valoración e ingresar como paciente, mientras manifestaba que el dolor era cada vez más intenso.

Ante la situación y al no recibir la atención que esperaba, decidió retirarse junto a su pareja para buscar asistencia en otro centro médico, aparentemente en la Clínica Magdalena.



Cuando ambos se encontraban en la bahía del hospital, esperando un taxi, el parto se desencadenó. Eran aproximadamente la 1:31 de la madrugada cuando la mujer rompió fuente y el bebé nació en plena vía pública, frente al mismo centro asistencial al que su madre había acudido horas antes en busca de ayuda.

En medio de la emergencia, la mujer permaneció de pie y tuvo que sostener a su recién nacido para evitar que cayera al suelo. Solo entonces, según los relatos conocidos, personal de enfermería salió del hospital para auxiliarla.

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La imagen de una madre dando a luz en la calle, a pocos metros de un servicio de urgencias, ha despertado fuertes cuestionamientos entre los habitantes de Barrancabermeja.

Tras horas con dolores de parto esperando atención en el Hospitao Regional del Magdalena Medio en Barrancabermeja, una mujer tuvo su bebé en plena calle, cuando se dirigía a otro centro asistencial. #VocesySonidos pic.twitter.com/ySOdngmvPW — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 15, 2026

Hasta ahora, el Hospital Regional del Magdalena Medio no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso. Tampoco se conocen detalles oficiales sobre la valoración médica inicial, las condiciones en las que permaneció la mujer durante esas horas o las razones por las que terminó abandonando el centro asistencial.

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El caso vuelve a poner bajo la lupa al Hospital Regional del Magdalena Medio, una institución que arrastra antecedentes de cuestionamientos por la calidad y oportunidad de sus servicios.

En julio de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó su intervención forzosa administrativa tras identificar 32 hallazgos relacionados con fallas en la prestación de servicios, demoras en urgencias, deficiencias en equipos médicos y problemas en la atención obstétrica y neonatal.

A esto se sumaron 12 observaciones de la Contraloría de Santander por irregularidades administrativas y financieras, así como 149 quejas de usuarios registradas entre 2023 y 2024.

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La intervención fue prorrogada en junio de 2025, lo que evidencia que persistían aspectos por resolver.

Ahora se espera una explicación de las directivas del centro asistencial que permita esclarecer qué ocurrió durante esas horas y por qué la atención terminó llegando cuando el bebé ya había nacido.