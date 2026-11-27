La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura de 99 personas durante operativos realizados en la última semana en los municipios del área metropolitana. De acuerdo con el balance oficial, 78 detenciones se efectuaron en flagrancia y 21 mediante orden judicial.

Entre los resultados entregados por las autoridades se destacan 23 capturas por tráfico de estupefacientes, 21 por hurto en diferentes modalidades, 12 por violencia intrafamiliar y nueve por porte ilegal de armas de fuego. También fueron reportadas siete capturas por lesiones personales, cinco por homicidio y una por delitos sexuales.

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Durante los procedimientos, los uniformados incautaron seis armas de fuego sin permiso, adelantaron dos diligencias de registro y allanamiento y recuperaron 11 motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas.

#Video Ofensiva contra el delito en el área metropolitana de Bucaramanga dejó 99 capturas, seis armas de fuego incautadas y 11 motocicletas recuperadas. En los operativos, la Policía también decomisó más de 11.200 dosis de estupefacientes #MañanasBlu pic.twitter.com/dJ6VHtoHh7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 25, 2026

Otro de los resultados estuvo relacionado con la lucha contra el tráfico local de estupefacientes. Según la institución, fueron incautadas 11.280 dosis de droga, de las cuales 10.300 correspondían a cocaína y sus derivados y 980 a marihuana.

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El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que los operativos hacen parte de la estrategia con la que buscan intervenir los sectores priorizados mediante patrullajes, controles y labores de investigación criminal.

Las autoridades indicaron que los operativos continuarán en los cuatro municipios del área metropolitana para contrarrestar delitos como el hurto, el homicidio y el tráfico de estupefacientes.