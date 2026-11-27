La Alcaldía de Bucaramanga expidió el Decreto 0465 del 25 de noviembre de 2026, con el que establece las condiciones para el aprovechamiento económico del espacio público y busca abrir oportunidades para que comerciantes y emprendedores desarrollen actividades económicas de manera formal en lugares autorizados de la ciudad.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, explicó que la medida busca organizar el uso de parques y otros espacios públicos, sin limitar el disfrute de estos lugares por parte de los ciudadanos. La iniciativa también contempla que los recursos obtenidos por estas actividades contribuyan al mantenimiento y recuperación de los escenarios urbanos.

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“Sin reglas hay caos; con reglas hay orden y productividad. Queremos que el espacio público sea para todos, que nuestros parques se recuperen, que las familias los disfruten y que también se conviertan en escenarios de oportunidades para nuestros emprendedores y comerciantes”, manifestó el mandatario.

En esta primera etapa, la reglamentación contempla sectores como el Parque Bolívar, la glorieta del puente de Provenza y la Nueva Puerta del Sol. Allí, los comerciantes y empresarios que reciban autorización podrán desarrollar sus actividades bajo condiciones establecidas por la Administración Municipal y asumir compromisos relacionados con el cuidado y conservación de estos espacios.



Ya está listo el decreto de aprovechamiento económico del espacio público.



Generaremos recursos para cuidar los parques de Bucaramanga y formalizaremos el comercio que hoy busca una oportunidad.



La ciudad sigue avanzando. pic.twitter.com/zJkZdgW63Z — Cristian Portilla (@Cportilla40) November 26, 2026

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La apuesta también busca impulsar el comercio local y permitir que los ciudadanos encuentren en los parques alternativas para consumir productos de emprendedores bumangueses, como café, obleas y otros artículos, sin afectar el carácter colectivo de estos escenarios.

“Queremos una Bucaramanga donde el espacio público esté organizado, donde nuestros emprendedores tengan oportunidades y donde cada peso invertido en recuperar un parque pueda traducirse en espacios mejor conservados para todos. Es un gana-gana para la ciudad”, señaló Portilla.