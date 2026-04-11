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Gobernación de Santander pide intervención de la fuerza pública para restablecer vías

Tras señalar que se agotaron los protocolos, mientras persisten bloqueos que afectan la movilidad en varias vías de Santander, el gobernador Juvenal Díaz solicitó restablecer el orden, a pesar de las peticiones de manifestantes.

Persiste el diálogo de la Gobernación de Santander en puntos de bloqueos
Imagen de las autoridades. Persiste el diálogo de la Gobernación de Santander en puntos de bloqueos
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 11 de abr, 2026

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