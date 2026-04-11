Gobernación de Santander pide intervención de la fuerza pública para restablecer vías

La Gobernación de Santander solicitó formalmente la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden en las vías del departamento, en medio de las afectaciones a la movilidad que se registran en varias zonas.

A través de un pronunciamiento, el gobernador Juvenal Díaz Mateus indicó que ya se agotaron los protocolos establecidos para atender la situación, por lo que consideró necesaria la acción de las autoridades para garantizar el tránsito.

En el mismo mensaje, el mandatario pidió a la Procuraduría General de la Nación revisar si las autoridades competentes están cumpliendo con sus obligaciones frente a los bloqueos y las alteraciones del orden público.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó a la Policía y Ejército intervenir los bloqueos que realizan ciudadanos en vías del departamento desde hace tres días. "Son muchos los afectados", señaló #VocesySonidos pic.twitter.com/yLDzQcqk60 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 12, 2026

El gobernador también señaló que son múltiples los ciudadanos afectados por esta situación y aseguró que, aunque pueden existir peticiones legítimas, estas no se justifican frente a los impactos que se han generado en la movilidad.



Entre tanto, la administración departamental indicó que el secretario del Interior continúa al frente de la situación, con el objetivo de generar condiciones que permitan restablecer la libre movilidad en el departamento.

El próximo lunes se desarrollará en Bogotá una mesa nacional de negociación, luego de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi confirmara que no se realizará la mesa regional prevista en Lebrija. La administración departamental manifestó su disposición para participar y acompañar los escenarios que determine el Gobierno Nacional.

Por ahora persisten bloqueos en la vía que conecta a Bucaramanga con Bogotá, en el tramo San Gil – Pinchote, sector El Cucharo. También se reportan afectaciones en la Ruta del Magdalena Medio, hacia la Costa Caribe, en sectores como El Resodo, en El Playón, y La Gómez, en Sabana de Torres; así como en Guayabal, en Simacota.

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A estos se suma un bloqueo en Patio Bonito, en Cimitarra, corredor del Magdalena Medio que conecta con Antioquia. De igual forma, se registran bloqueos en la vía hacia Cúcuta, a la altura de Tona, y en el corredor hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro en Girón que conecta con Lebrija.

Aunque algunos han sido abiertos en las noches, las autoridades mantienen el seguimiento a los bloqueos y avanzan en acciones para normalizar el tránsito en Santander.