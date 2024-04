Gobernación no podrá usar marcas Aguardiente Superior ni Ron Bucaro: dueños de Licorera de Santander

Tras la liquidación de la empresa Licorera de Santander en 2002, el nombre y las marcas reconocidas de Aguardiente Superior y Ron Bucaro quedaron libres y nadie había solicitado su registro hasta el año 2020, cuando particulares crearon la sociedad Empresa Licorera de Santander SAS que, además del nombre, registró las marcas de estos dos productos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por siguiente, desde hace cuatro años su uso no está permitido para otra empresa, ya sea privada o de carácter público.

En diálogo con Blu Radio, el apoderado y asesor jurídico de la Empresa Licorera de Santander, Johan Manrique, explicó que la Gobernación no podrá crear una empresa que se llame de la misma manera, tampoco usar los nombres de los productos que fueron insignia en el departamento cuando existió la empresa pública hoy creada con el mismo nombre.

“No es posible que pueda usarse el nombre y tampoco la marca, no sólo por el hecho de la Gobernación de Santander sino en cualquier otro caso. Si nos imaginamos otra empresa privada que quisiera utilizar esos nombres tampoco podría porque la ley protege a los titulares de los derechos marcados como en este caso la sociedad que me otorga poder y del nombre que ellos utilizan con protección legal actualmente”, explicó el abogado Manrique.

Publicidad

Así las cosas, el anunció del Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sobre revivir la Licorera de Santander, no podría ser desde el punto de vista de nombre y marca, sin embargo, la ley permite que con aval de la Asamblea de Santander, desde la Gobernación se cree una empresa de licores o en dado caso se logre un acuerdo con la sociedad Empresa Licorera de Santander SAS.

“Desde el punto de vista legal los entes territoriales, en este caso el departamento de Santander, cuentan con toda la herramienta jurídica, si así lo considera pertinente, para, no sólo con esta empresa Licorera de Santander SAS, sino con cualquier particular celebrar contratos estatales tendientes a aprovechamiento de la rentas departamentales o del monopolio rentístico qué es el de los licores. Sin embargo, también hay que tener presente que todo es un asunto de voluntad; el marco jurídico existe”, indicó el asesor jurídico.

Publicidad

El Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, dijo que adelantarán un proceso jurídico para la recuperación de las marcas.

“No contábamos con los documentos para verificar que fuera verdad, por eso no nos habíamos pronunciado. Vamos a hacer un proceso judicial para recuperación de las marcas, Chocó lo logró porque tuvo el mismo problema, y otro proceso para la creación de una empresa licorera de los santandereanos, el propósito es aumentar los ingresos del departamento”, señaló el gobernador Díaz.

Se conoció en entrevista con un medio local que el gerente de la Empresa Licorera de Santander SAS, Alcibiades Blanco,