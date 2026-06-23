Gobernador de Santander alista paquete de proyectos para presentar al nuevo presidente

La educación y la infraestructura vial serán las principales prioridades que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, pondrá sobre la mesa del próximo presidente de Colombia. El mandatario departamental aseguró que tiene listos varios proyectos estratégicos que requieren apoyo financiero y acompañamiento del Gobierno Nacional para poder materializarse.

Entre las solicitudes se encuentran recursos por 135.000 millones de pesos destinados al mejoramiento de escuelas y colegios del departamento que presentan graves problemas de infraestructura y sobre los cuales existen fallos judiciales que obligan a realizar intervenciones urgentes.

A esta petición se suma la necesidad de aumentar la financiación para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a que actualmente Santander recibe del Ministerio de Educación apenas el 17 % de los recursos requeridos para garantizar su funcionamiento.

En materia de infraestructura, el gobernador señaló que existen al menos cinco proyectos viales estratégicos que continúan a la espera de decisiones del Gobierno Nacional. Entre ellos mencionó la vía Barbosa-Bucaramanga, el corredor de Los Comuneros, la vía a Onzaga y el Anillo Vial Externo Metropolitano.



Sobre este último proyecto, Díaz explicó que aún faltan recursos y trámites ambientales para avanzar en su ejecución. Recordó que durante la administración anterior se realizaron varias modificaciones a los estudios y diseños, situación que incrementó considerablemente los costos de la obra.

“El valor que hoy presenta el contratista supera los 1,5 billones de pesos. Si se construye una sola calzada estaríamos hablando de cerca de 750.000 millones de pesos. Lo que podríamos hacer de manera rápida es el tramo entre El Guay y Chocoa, de aproximadamente 16 kilómetros, para mejorar la conectividad y descongestionar el área metropolitana de Bucaramanga. Para ello se requeriría una adición cercana a los 170.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional”, explicó el gobernador.

El mandatario aseguró que estas iniciativas serán planteadas al nuevo jefe de Estado con el objetivo de garantizar inversiones que permitan mejorar la calidad educativa y la competitividad vial del departamento.