Gobernador de Santander pide fortalecer la Fuerza Pública por panorama de seguridad

La creciente preocupación por los hechos de violencia registrados en diferentes regiones del país llevó al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a hacer un llamado para que la seguridad vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional y a fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones y la Fuerza Pública.

A través de un pronunciamiento público y durante un consejo de seguridad, el mandatario departamental aseguró que, aunque Santander no enfrenta una situación comparable con la de otros departamentos como Norte de Santander, el contexto nacional obliga a anticiparse y preparar acciones para responder a posibles afectaciones del orden público.

Díaz expresó su preocupación por el escenario que podría presentarse después del 7 de agosto, al advertir que el país podría enfrentar un incremento de hechos violentos, por lo que insistió en que las autoridades deben actuar de manera coordinada para evitar que la situación se agrave.

En ese sentido, destacó que la Gobernación de Santander ha destinado más de 30.000 millones de pesos para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública mediante la adquisición de tecnología, equipos y otras herramientas que contribuyan a mejorar la seguridad en el departamento. Agregó que ese respaldo continuará, pero recalcó que el esfuerzo no puede recaer únicamente sobre soldados y policías.



El gobernador señaló que Santander ya ha recibido amenazas relacionadas con posibles acciones violentas y otras formas de alteración del orden público, por lo que consideró indispensable definir estrategias preventivas desde los consejos de seguridad y mantener un monitoreo permanente de la situación.

Asimismo, hizo un llamado a que entidades como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública, la Gobernación y las administraciones municipales trabajen de manera articulada para responder de forma oportuna ante cualquier eventualidad.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Díaz afirmó que "la seguridad de Colombia no admite más espera" y sostuvo que los recientes atentados y hechos de violencia evidencian la necesidad de que el nuevo Gobierno Nacional priorice la recuperación del control territorial y fortalezca el respaldo a soldados y policías.

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El mandatario concluyó que desde Santander continuará el trabajo conjunto con las autoridades y la ciudadanía para preservar la tranquilidad del departamento, al tiempo que reiteró que la seguridad debe convertirse nuevamente en una prioridad para todo el país.