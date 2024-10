Gobernación de Santander revisará líneas de atención a mujeres víctimas de violencia

Los últimos cuatro feminicidios ocurridos en Santander, entre ellos el de la menor de 16 años en el municipio de Landázuri a manos de su padrastro, prendió las alarmas entre las autoridades pues ya son 16 las mujeres víctimas de este delito en el departamento en lo que va corrido de 2024.

Por tal razón, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó la revisión de las líneas y ruta de atención a mujeres víctimas de violencia.

“A veces no llegan las denuncias o si llegan no se toman las acciones. Se le dieron instrucciones a la Secretaría de la Mujer para revisar esos casos y revisar el funcionamiento de la línea 123 porque nosotros la pagamos, pero no lo administramos; tampoco queremos llenar esto de líneas por lo que se va a revisar para establecer cómo están funcionando y si es necesario que nosotros la sumamos desde la Gobernación de Santander”, indicó el gobernador Díaz.

Según un informe del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Santander, esta región se encuentra entre los cuatro departamentos con mayor número de noticias criminales por feminicidio.

Los datos, con corte al 30 de septiembre de 2024, muestran que los casos de feminicidio y violencia intrafamiliar siguen en ascenso, especialmente en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Socorro, Girón y Sabana de Torres.

Según el informe, entre enero y septiembre de 2024, se han registrado múltiples noticias criminales relacionadas con feminicidios, manteniendo cifras cercanas a las de 2023, que marcó el punto más alto desde la creación del tipo penal en Colombia.

En lo que respecta a la violencia intrafamiliar, el reporte del observatorio indica que, de los 10 municipios con mayor incidencia en 2024, Barrancabermeja presenta la tasa más elevada de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, con 759 casos por cada 100,000 habitantes. Le siguen Puerto Wilches con 499 casos, Socorro con 407, Girón con 400 y Sabana de Torres con 391.

El informe también destaca la baja tasa de denuncias, que alcanza el 62,8% entre las mujeres que han sido víctimas de violencia basada en género alguna vez en su vida y que no han interpuesto denuncia. Entre los motivos principales, las mujeres señalan el temor a represalias, la falta de confianza en las autoridades y la percepción de impunidad.

Ante estas cifras, la Asamblea Departamental de Santander y organizaciones como el observatorio hacen un llamado urgente a reforzar las medidas de prevención y protección para mujeres en situación de riesgo. El informe subraya la necesidad de programas que fomenten la denuncia y ofrezcan a las víctimas rutas de atención confiables y efectivas.