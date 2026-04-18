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Golpe a 'Los del sur': capturan a cuatro presuntos integrantes en Bucaramanga

Tras un trabajo investigativo, las autoridades realizaron seis allanamientos en Bucaramanga que dejaron capturas e incautaciones, en medio de la ofensiva para desarticular la banda delincuencial ‘Los del sur’, dedicado al tráfico de drogas.

Cuatro capturados con estupefacientes en sus viviendas en Bucaramanga al parecer pertenecen a "Los del Sur".jpg
Imagen de las autoridades. Cuatro capturados con estupefacientes en sus viviendas en Bucaramanga al parecer pertenecen a "Los del Sur"
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

En un operativo contra el crimen organizado, las autoridades asestaron un nuevo golpe a la estructura delincuencial conocida como ‘Los del Sur’ en Bucaramanga, con la captura de cuatro de sus presuntos integrantes y la incautación de armas y estupefacientes.

Vea también:

  1. Capturas Los del Sur por microtráfico.jpg
    Blu Radio. Capturas por microtráfico //Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga
    Santanderes

    Cinco capturados de banda de microtráfico ‘Los del Sur’ tras operativos en Bucaramanga

Las acciones se desarrollaron mediante diligencias de registro y allanamiento en inmuebles en el norte de Bucaramanga que, según las investigaciones, eran utilizados para almacenar armas de fuego y droga, elementos que serían destinados a la comisión de hechos violentos para el control territorial en la ciudad.

Durante los operativos fueron capturados cuatro hombres de 18, 36, 37 y 40 años de edad, quienes deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

En los procedimientos, las autoridades incautaron dos revólveres calibre 38, 49 cartuchos del mismo calibre, 14 cartuchos calibre 9 milímetros, 11 cartuchos calibre 2.5, dos proveedores para pistola, cuatro panelas de marihuana, cinco bolsas de clorhidrato de cocaína, 61 dosis de marihuana listas para su distribución, además de celulares y dinero en efectivo.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana en la ciudad, aseguró que este resultado hace parte de la ofensiva contra estructuras que afectan la seguridad e inducen a niños y jóvenes al consumo. “Este resultado evidencia el trabajo coordinado de nuestras capacidades institucionales para desarticular estructuras criminales que generan violencia y afectan la tranquilidad ciudadana”, afirmó.

Según las autoridades, estos operativos impactan directamente a ‘Los del Sur’, grupo que tendría injerencia en el microtráfico y en hechos de violencia en sectores del norte y centro de la ciudad.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de presentarlos ante un juez para definir su situación judicial, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de esta estructura delincuencial.

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