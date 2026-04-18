Golpe a 'Los del sur': capturan a cuatro presuntos integrantes en Bucaramanga

En un operativo contra el crimen organizado, las autoridades asestaron un nuevo golpe a la estructura delincuencial conocida como ‘Los del Sur’ en Bucaramanga, con la captura de cuatro de sus presuntos integrantes y la incautación de armas y estupefacientes.

Las acciones se desarrollaron mediante diligencias de registro y allanamiento en inmuebles en el norte de Bucaramanga que, según las investigaciones, eran utilizados para almacenar armas de fuego y droga, elementos que serían destinados a la comisión de hechos violentos para el control territorial en la ciudad.

Durante los operativos fueron capturados cuatro hombres de 18, 36, 37 y 40 años de edad, quienes deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

En los procedimientos, las autoridades incautaron dos revólveres calibre 38, 49 cartuchos del mismo calibre, 14 cartuchos calibre 9 milímetros, 11 cartuchos calibre 2.5, dos proveedores para pistola, cuatro panelas de marihuana, cinco bolsas de clorhidrato de cocaína, 61 dosis de marihuana listas para su distribución, además de celulares y dinero en efectivo.



El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana en la ciudad, aseguró que este resultado hace parte de la ofensiva contra estructuras que afectan la seguridad e inducen a niños y jóvenes al consumo. “Este resultado evidencia el trabajo coordinado de nuestras capacidades institucionales para desarticular estructuras criminales que generan violencia y afectan la tranquilidad ciudadana”, afirmó.

Según las autoridades, estos operativos impactan directamente a ‘Los del Sur’, grupo que tendría injerencia en el microtráfico y en hechos de violencia en sectores del norte y centro de la ciudad.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de presentarlos ante un juez para definir su situación judicial, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de esta estructura delincuencial.