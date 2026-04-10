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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gremios en Santander rechazan bloqueos viales y piden mesas de diálogo

Gremios en Santander rechazan bloqueos viales y piden mesas de diálogo

En Santander hay ocho puntos de bloqueo de vías que conectan con Barrancabermeja, Cúcuta, Bogotá y la costa Atlántica.

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