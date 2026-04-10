Gremios en Santander rechazan bloqueos viales y piden mesas de diálogo

El Comité Intergremial de Santander lanzó un llamado urgente a las autoridades y a los manifestantes para buscar salidas concertadas a la crisis generada por los bloqueos de vías en el departamento.

A través de un pronunciamiento, el gremio expresó su preocupación por las interrupciones en corredores estratégicos, en medio de las protestas por el alza en los avalúos catastrales. Aunque reconocen el derecho a la protesta, advierten que el cierre de vías no es el mecanismo adecuado para canalizar las inconformidades.

Según el Comité, los bloqueos en sectores como Lebrija, Piedecuesta, Sabana de Torres y El Playón, así como en la conexión hacia Cúcuta, están afectando gravemente la movilidad y el transporte de bienes.

Los gremios alertaron que esta situación está generando una ruptura en las cadenas de suministro, lo que impacta tanto a empresarios como a consumidores, debido al aumento en los costos logísticos y la posible escasez de productos. Además, señalaron que la restricción del tránsito también tiene consecuencias sociales, al limitar el acceso al trabajo y a servicios básicos.



En este momento se presenta un monumental trancón desde Girón hacia Lebrija y el Aeropuerto Palonegro por protesta de campesinos desde hace 24 horas contra el IGAC y el aumento del impuesto predial #MañanasBlu pic.twitter.com/sFxYuQYcl6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2026

Frente a este panorama, el Comité hizo un llamado al Gobierno Nacional, a las administraciones locales y a los líderes de las manifestaciones para instalar mesas de diálogo técnico de manera inmediata, con el fin de encontrar soluciones al conflicto.

Asimismo, insistieron en la necesidad de que las autoridades garanticen la movilidad en las vías del departamento mientras avanzan las conversaciones, para evitar mayores afectaciones a la economía y al bienestar de la población.

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“El desarrollo de Santander depende de la estabilidad, el respeto y la búsqueda de acuerdos”, concluyó el pronunciamiento.