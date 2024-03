Grupo de robótica en Bucaramanga busca recursos para competir en EEUU; dicen no contar con apoyo

Por cuarta vez, el grupo de robótica del colegio Politécnico de Bucaramanga ganó el concurso nacional que se realizó en febrero de 2024 en la ciudad de Medellín. Quedar en el primer lugar lo hizo merecedor del cupo para participar en el Campeonato Mundial de Robótica, VEX Robotics World Championship 2024, que se realizará del 25 de marzo al 3 de mayo en Dallas, Texas, Extados Unidos.

Aunque esta institución pública se ha caracterizado por su formación en robóticay programación, los esfuerzos por el desarrollo de ciencia y tecnología no se han podido mostrar en el campeonato mundial que realiza todos los años en Estado Unidos por falta de recursos.

Los años en los que tuvieron la oportunidad de competir con los mejores a nivel mundial, pero que, por falta de dinero no pudieron viajar, fueron 2018, 2022 y 2023. Estudiantes, padres de familia y el docente que lidera el proceso de formación en esta área, esperan que esta no sea la cuarta vez que se queden sin poder mostrar al mundo lo que estos estudiantes pueden realizar.

Argemiro Villamizar, docente que lidera el grupo de robótica del colegio Politécnico, además, impulsor del proyecto que caracteriza a este colegio como un pionero en materia de programación, dice que la falta de apoyo no ha permitido la participación en un certamen tan importante que es apoyado por la Nasa.

“Estamos invisibles, si no vamos, esta sería la cuarta vez que ganamos un nacional de robótica, obtenemos el cupo para el internacional y no vamos porque sencillamente no nos apoyan. Sentimos que estamos desarrollando tecnología, pero a las entidades gubernamentales no les importa”, dijo el docente Villamizar.

Explicó que los robots que elaboran son de robótica industrial de ingeniería, que cumplen funciones.

“El año pasado elaboramos un robot que es capaz de ingresar a siniestros o a incendios, por ejemplo, a zonas donde se pone en riesgo la vida humana y pueden cumplir funciones. Este año, el reto que imponen en la competencia es que los robots sean capaces de cargar dispositivos que son tréboles plásticos e ingresarlos a un arco en una portería contraria, pero tiene la posibilidad de hacer enganche en el eje horizontal y vertical”, señaló el docente.

Los recursos que necesitan son alrededor de $100 millones para los 10 estudiantes, padres de familia, incluyendo el docente y un coach.

Santiago Carvajal tiene 14 años y desde 2023 se vinculó al grupo de robótica del colegio. Es uno de los estudiantes que espera viajar a Dallas, Texas.

“La verdad que esperamos el apoyo de la empresa privada, de laGobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y quienes nos puedan apoyar para conseguir el dinero para viajar y competir en este certamen internacional de robótica”, dijo el estudiante.

El grupo de robótica del Politécnico lo conforman estudiantes de noveno, décimo y grado once y están entre los 13 y 16 años. Además de los recursos que buscan para viajar, también requieren de las visas.

“Hacemos un llamado también al Gobierno nacional y a la Cancillería para que nos ayuden al trámite de las visas para que nuestros hijos puedan viajar y participar de este importante evento”, manifestó Patricia Herrera, madre de Santiago Carvajal.

Raúl Jiménez es padre de Sara Juliana Jiménez Naranjo, tiene 13 años y es la menor del equipo, también llamó la atención de la empresa privada y de los entes gubernamentales para que, tanto su hija como compañeros, puedan realizar el viaje.

“Este grupo de robótica ya tiene varios años con una importante trayectoria de premios a nivel nacional, ganan este año nuevamente el premio a la excelencia y por ende el cupo a la competencia internacional, por lo que estamos redoblando esfuerzos para captar los recursos que requiere todo el equipo y docentes porque se trata de una representación de Colombia”, expresó el padre de familia.

El pasado 29 de febrero de 2024, en una carta dirigida al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, la rectora del colegio Politécnico, Flor Alba Casadiego, le pidió apoyo para conseguir los tiquetes o la estadía durante el evento, carta que tuvo no tan alentadora respuesta, pues, según la oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación de Santander, hicieron traslado de la solicitud a la Alcaldía de Bucaramanga por competencia.

Esta es la carta y la respuesta de la gobernación sobre la solicitud de apoyo para el viaje de los estudiantes que representarán a Colombia en el mundial de robótica.

Los participantes que ganen el mundial de robótica ganarán becas para estudiar en universidades de Estado Unidos.