Hombre de 27 años dejó a su víctima sin una pierna en medio de un robo y juez le dio casa por cárcel

Las autoridades en Santander capturaron a un hombre de 27 años que tenía nueve anotaciones judiciales y es señalado de apuñalar a otro hombre durante un robo, provocándole heridas que terminaron en la amputación de su pierna. Aun así, tras ser detenido por los delitos de tentativa de homicidio y hurto agravado, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento domiciliaria.

La captura se produjo en la vereda Alto de Marta, sector Laguna, en Villanueva, hasta donde llegaron investigadores de la Policía y el CTI de San Gil para hacer efectiva una orden judicial mediante una diligencia de allanamiento y registro.

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El hombre era buscado por un caso ocurrido en agosto de 2023 en San Gil, cuando, de acuerdo con la investigación, habría atacado con un arma cortopunzante a una víctima durante un hurto. Las heridas fueron de tal gravedad que el ciudadano terminó perdiendo su extremidad inferior derecha.

La Fiscalía adelantó el proceso que permitió obtener la orden de captura por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y hurto agravado.



De acuerdo con la Policía, esos registros están relacionados con investigaciones por los presuntos delitos de hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y estafa.

El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante de la Policía de Santander, aseguró que continuarán fortaleciendo las labores de investigación criminal para ubicar a personas requeridas por la justicia y esclarecer hechos que afectan la seguridad de los ciudadanos.

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La decisión significa que el procesado continuará vinculado al proceso, pero deberá cumplir la medida en su lugar de residencia mientras avanza la investigación y se determina su responsabilidad frente a los hechos.

La captura fue destacada por la Policía de Santander como resultado de varios meses de labores de investigación y seguimiento para esclarecer el ataque ocurrido en San Gil.