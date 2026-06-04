Hombre es condenado a 18 años de cárcel por asesinar a mujer y desnudarla

El Tribunal Superior de San Gil confirmó la condena de 18 años y 8 meses de prisión contra Johan Sebastián Parra Parra, hallado responsable del homicidio de una mujer de 27 años en zona rural del municipio de Albania, Santander.

La decisión judicial se produjo tras los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la responsabilidad del condenado en los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2023 en la vereda Pan de Azúcar.

De acuerdo con la investigación, Parra Parra, quien tenía 25 años al momento de los hechos, se encontraba en estado de embriaguez cuando agredió físicamente a la víctima y posteriormente la asfixió, causándole la muerte. Las autoridades establecieron además que, después del crimen, el hombre despojó a la mujer de sus prendas de vestir.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de homicidio simple. Sin embargo, el procesado no aceptó su responsabilidad.



Tras valorar las pruebas recopiladas durante la investigación, la justicia ratificó la sentencia condenatoria en segunda instancia, dejando en firme la pena de 18 años y 8 meses de prisión.

