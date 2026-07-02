Hospital Internacional de Colombia tiene sobreocupación del 270% en urgencias

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) informó que sus servicios de urgencias atraviesan una situación de alta demanda, con niveles de ocupación que superan ampliamente su capacidad instalada tanto en la sede de Piedecuesta como en el Instituto Cardiovascular de Floridablanca.

De acuerdo con un comunicado emitido este 2 de julio, el servicio de Emergencia y Trauma (urgencias) del HIC en Piedecuesta registra una ocupación del 270 %, mientras que el Instituto Cardiovascular de Floridablanca alcanza el 215 %, reflejando la presión asistencial que enfrentan actualmente ambas instituciones.

Ante este panorama, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso adecuado de la red de servicios de salud. En ese sentido, recomendó acudir inicialmente a los centros de atención primaria cuando se trate de enfermedades o condiciones de baja complejidad y reservar los servicios de alta complejidad para pacientes que realmente los requieran.

El HIC aseguró que continúa implementando medidas asistenciales y operativas para responder a la creciente demanda de pacientes. Entre las acciones anunciadas se encuentran el fortalecimiento de la capacidad de atención y la optimización de los recursos disponibles, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios bajo estándares de calidad y seguridad.



Finalmente, la institución agradeció la comprensión de la comunidad frente a la congestión que presentan los servicios de urgencias y reiteró su compromiso de brindar una atención humanizada, segura y oportuna a la población.