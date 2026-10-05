En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Medicina
Ataque en Aguachica
Elecciones en Brasil
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Impresionantes imágenes muestran magnitud de incendio forestal en Sabana de Torres

Impresionantes imágenes muestran magnitud de incendio forestal en Sabana de Torres

Hasta el momento, no se reportan viviendas ni fincas afectadas directamente por las llamas.

incendio sabana de torres.jpg
Incendio forestal en Sabana de Torres
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Impresionantes imágenes muestran la dimensión del incendio forestal que mantuvo en alerta a organismos de socorro en Sabana de Torres, Santander. Una enorme columna de humo y las llamas avanzaron por la zona rural evidencian la magnitud de una emergencia que ya habría consumido más de 30 hectáreas de vegetación.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El incendio se registra en un predio rural del municipio y, según el reporte preliminar de los Bomberos, habría comenzado después de una quema realizada para preparar un terreno destinado a actividades agrícolas.

Últimas noticias

Estación de Metrolínea vandalizada.jpg
Santanderes

Inicia recuperación de estaciones de Metrolínea vandalizadas y abandonadas en Bucaramanga

CTI foto referencia
Santanderes

Violencia dejó tres muertos en Santander durante el fin de semana: autoridades investigan

Publicidad

La situación se complicó cuando las llamas se extendieron hacia el área boscosa y comenzaron a avanzar por la parte alta del terreno, muy cerca de varias fincas, el Batallón del Ejército y la planta de agua de Sabana de Torres.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las imágenes de la emergencia muestran cómo el fuego se extendió por amplias zonas de vegetación mientras una densa nube de humo cubre parte del sector.

Publicidad

Joao Alexander Archila García, comandante de la Estación de Bomberos de Sabana de Torres, señaló que, al parecer, se retiró vegetación para cultivar y posteriormente se realizó una quema que terminó fuera de control.

“Se salió de control, por lo que la comunidad con ayuda de los bomberos contuvo las llamas”, explicó el comandante.

Publicidad

Ante la magnitud del incendio, los organismos de socorro solicitaron apoyo a la Gestión del Riesgo Departamental para reforzar las labores de control y evitar que el fuego alcanzara predios cercanos.

Hasta el momento, no se reportan viviendas ni fincas afectadas directamente por las llamas. Sin embargo, el humo habría generado problemas respiratorios entre habitantes de la zona, especialmente adultos mayores y niños.

Relacionados

Santander

Sabana de Torres

Incendios forestales

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad