Impresionantes imágenes muestran magnitud de incendio forestal en Sabana de Torres

Impresionantes imágenes muestran la dimensión del incendio forestal que mantuvo en alerta a organismos de socorro en Sabana de Torres, Santander. Una enorme columna de humo y las llamas avanzaron por la zona rural evidencian la magnitud de una emergencia que ya habría consumido más de 30 hectáreas de vegetación.

El incendio se registra en un predio rural del municipio y, según el reporte preliminar de los Bomberos, habría comenzado después de una quema realizada para preparar un terreno destinado a actividades agrícolas.

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La situación se complicó cuando las llamas se extendieron hacia el área boscosa y comenzaron a avanzar por la parte alta del terreno, muy cerca de varias fincas, el Batallón del Ejército y la planta de agua de Sabana de Torres.

#Video Así fue la magnitud del voraz incendio forestal que afectó a Sabana de Torres. Las llamas arrasaron con más de 30 hectáreas de vegetación, en una emergencia registrada cerca del sector urbano del municipio #MañanasBlu pic.twitter.com/G2lUNx4yIO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2026

Las imágenes de la emergencia muestran cómo el fuego se extendió por amplias zonas de vegetación mientras una densa nube de humo cubre parte del sector.

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Joao Alexander Archila García, comandante de la Estación de Bomberos de Sabana de Torres, señaló que, al parecer, se retiró vegetación para cultivar y posteriormente se realizó una quema que terminó fuera de control.

“Se salió de control, por lo que la comunidad con ayuda de los bomberos contuvo las llamas”, explicó el comandante.

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Ante la magnitud del incendio, los organismos de socorro solicitaron apoyo a la Gestión del Riesgo Departamental para reforzar las labores de control y evitar que el fuego alcanzara predios cercanos.

Hasta el momento, no se reportan viviendas ni fincas afectadas directamente por las llamas. Sin embargo, el humo habría generado problemas respiratorios entre habitantes de la zona, especialmente adultos mayores y niños.