Imputan a exalcaldesa de San Vicente de Chucurí por presunto desfalco en contrato tecnológico

La Fiscalía General de la Nación judicializó a la exalcaldesa de San Vicente de Chucurí Emilce Suárez Pimiento y al exsecretario de Desarrollo Social del municipio Carlos Alfonso Saucedo Serrano por presuntas irregularidades en un contrato superior a los 73 millones de pesos relacionado con la implementación de una plataforma tecnológica para instituciones educativas.

Según el ente acusador, los hechos ocurrieron en julio de 2010 tras la firma de un contrato para la prestación de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas que debía apoyar a la administración municipal en temas informáticos.

Dentro de las obligaciones pactadas estaba el desarrollo e implementación de un software que permitiría a los colegios públicos del municipio y a la comunidad educativa controlar, consultar e interactuar en línea con información académica y actividades curriculares.

Sin embargo, la Fiscalía estableció que en agosto de 2011 el municipio desembolsó los recursos acordados pese a que el software presuntamente nunca fue desarrollado ni implementado. Además, tampoco se habrían entregado usuarios ni claves de acceso a estudiantes, docentes y padres de familia.



Durante la investigación, el ente acusador detectó posibles irregularidades relacionadas con el incumplimiento de requisitos legales y la omisión de estudios previos, así como presuntas fallas en los principios de economía, planeación, transparencia, selección objetiva, legalidad y moralidad administrativa.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los exfuncionarios los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

La exalcaldesa Emilce Suárez Pimiento aceptó los cargos imputados de acuerdo con su responsabilidad penal individual, mientras continúan las actuaciones judiciales dentro del proceso.