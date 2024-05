Incertidumbre entre usuarios de Eps Sura en Santander por solicitud de retiro del sistema de salud

Con sorpresa y preocupación recibieron los usuarios de la Eps Sura la noticia de la solicitud que hizo la entidad a la Superintendencia de Salud de realizar un retiro gradual del sistema de salud, lo que significa que los usuarios pasarían a otras Eps.

Olga Lucía Arango, una usuaria en Bucaramanga, quien apenas se enteró del anuncio, no sale del asombro pues asegura que los servicios de la Eps Sura, en su caso, han sido prestados al 100%.

“Sorprendida, de verdad que no asimilo esta noticia porque realmente no he tenido ningún inconveniente con esta Eps, no he tenido problemas con citas ni medicamentos”, manifestó Luz Helena Forero, usuaria la Eps Sura.

El temor de muchos de los usuarios es que cuando sean trasladados a otras entidades promotoras de salud, los procedimientos pendientes se frenen.

“Yo tengo una artrosis de 96% de mi cuerpo y me están atendiendo super bien, tengo pendiente una cirugía en ambas piernas y en la cadera y realmente es preocupante; detrás de mí hay millones y millones de colombianos que están padeciendo infinidad de enfermedades y quien sabe cómo los vayan a atender”, dijo Olga Lucía Arango, otras de las usuarias.

Hay quienes critican la forma como el Gobierno Nacionalestá manejando los temas de salud en el país.

“Quedamos en el limbo, eso es lo que pasa por votar por Petro y hay quienes lo siguen apoyando. En mi caso hasta el momento aquí me están atendiendo en todo lo de salud”, manifestó Luis Fernando Salamanca, usuario de la Eps Sura en Bucaramanga.

En Santander hay alrededor de 145.000 usuarios de la Eps Sura que esperan que una vez deje de funcionar la entidad sus servicios en salud no se vean perjudicados.