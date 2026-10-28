Incineran camión repartidor de pollo en Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta

Un nuevo hecho de violencia afectó la tranquilidad en el área metropolitana de Cúcuta al inicio de la jornada de este miércoles, luego de que dos hombres incineraran un camión distribuidor de pollo en el municipio de Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta.

Al parecer, y de acuerdo a lo revelado por las autoridades, este hecho estaría relacionado con cobros de extorsión.

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Hay que decir que este atentado contra el vehículo comercial se suma a una alarmante serie de acontecimientos violentos registrados en esa zona del país recientemente, entre los que figuran varios asesinatos, incluyendo el homicidio del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos.

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Asimismo, la crítica situación de orden público en la región se ha visto agravada por la reciente activación de un artefacto explosivo que dejó un saldo de cuatro efectivos de la Policía heridos.

Vea aquí el video de cómo quedó el camión tras incinerarse:

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