Indignación en Santander porque diputado acusado de maltratar a una mujer no ha renunciado

El diputado y presidente de la Asamblea de Santander, Jesús Ariza, no ha renunciado al cargo pese al anuncio que hizo la semana pasada tras el escándalo por violencia intrafamiliar, luego de filtrarse un video en el que el político insulta a su expareja. Diputados de la Asamblea denuncian aparentes irregularidades en cinco contratos firmados por el diputado luego de anunciar su retiro. El presidente de la Asamblea no ha radicado la renuncia en la corporación.

#Atención El diputado y presidente de la Asamblea de Santander, Jesús Ariza, no ha renunciado al cargo pese al anuncio que hizo la semana pasada tras el escándalo por violencia intrafamiliar. Los diputados @danovislozano y @giovannihleal denuncian aparentes irregularidades. pic.twitter.com/F0mP1JsgQ8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 1, 2024

“Esto es una falta de respeto al pueblo santandereano y a todas las mujeres porque cuando el mostró la carta el 26 de marzo pasado, la hizo pública, donde decía que iba a renunciar y no lo ha hecho. Estamos pues esperando a que nos citen a sesiones de la Asamblea de Santander, porque este hecho no puede pasarse por alto, después de que él le dijo a la opinión pública y al pueblo santandereano hasta el momento la verdad es que no la ha radicado”, dijo el Diputado Danovis Lozano.

El presidente de la Asamblea de Santander y diputado, Jesús Ariza, dijo públicamente que renunciaba a su curul luego de que el propio gobernador de Santander pidiera que se retirara para que afronte su proceso de defensa por maltrato contra una mujer.

#ALERTA🚨 Me acaba de notificar la Secretaria de la Asamblea de Santander que el Presidente Jesús Ariza NO HA RENUNCIADO, ese señor se está burlando de la gente, estoy esperando que nos citen a sesión de la Asamblea y que el pueblo Santanderano nos acompañe a exigirle su renuncia pic.twitter.com/Y0RzIre03z — Danovis Lozano🌻 (@danovislozano) April 1, 2024

El pasado 26 de marzo en una carta dirigida a sus demás colegas de la Asamblea de Santander, el diputado del partido Cambio Radical, Jesús Alfredo Ariza, confirmó su renuncia a la curul de diputado del departamento, esto luego de que fuera señalado de haber agredido a su pareja, hecho que quedo registrado en un video que se filtró en redes sociales y en el que se observa a Ariza insultando y amenazándola con pegarle.

“En mi calidad de diputado y presidente de la Asamblea Departamental de Santander, manifiesto a la honorable corporación, que he tomado la decisión de renunciar a mi curul de diputado del departamento y a la presidencia de la misma, con el propósito de preservar la dignidad de la Asamblea y el normal ejercicio de sus atribuciones públicas, y simultáneamente dedicarme a la defensa de mi buen nombre y de mi presunción de inocencia ante las descontextualizadas denuncias promovidas en mi contra por una presunta violencia intrafamiliar”, dice el primer párrafo de la carta.