Un estudio del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Bucaramanga, obtuvo el primer lugar en la categoría de bioética del 34.º Congreso Internacional de Medicina, realizado en Buenos Aires, Argentina. La investigación analizó las razones por las que algunos pacientes con cáncer deciden no conocer su diagnóstico o abandonar los tratamientos.

El trabajo fue seleccionado entre más de 1.350 investigaciones presentadas en el encuentro internacional y examinó 240 casos de pacientes atendidos en el Instituto del Cáncer del HIC entre 2022 y 2026.

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El estudio, desarrollado por un equipo interdisciplinario de 15 profesionales de diferentes especialidades, encontró que los pacientes que decidieron interrumpir sus tratamientos fueron más numerosos que aquellos que optaron por no conocer su diagnóstico.

Entre los factores que influyen en estas decisiones se identificaron los efectos adversos de los procedimientos médicos, el temor al sufrimiento y la preocupación de convertirse en una carga para sus familiares. Además, los investigadores encontraron que el entorno familiar tiene un papel importante en las decisiones que toman las personas frente a la enfermedad.



El doctor John Alexander Ávila Rueda, especialista en medicina interna y hematología del HIC, explicó que la investigación busca visibilizar una realidad poco abordada en la ciencia médica y reconocer que algunos pacientes priorizan su dignidad, tranquilidad y calidad de vida por encima de tratamientos intensivos.

La investigación también identificó una mayor frecuencia de interrupción de los tratamientos entre pacientes con un estado de salud más deteriorado, aunque los investigadores señalaron que se necesitan estudios adicionales para confirmar esta relación.

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El reconocimiento internacional pone sobre la mesa la importancia de abordar el cáncer no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde las dimensiones emocionales, psicológicas y familiares. Los resultados serán publicados por el Congreso Internacional de Medicina y el equipo del HIC evalúa llevarlos a revistas científicas para ampliar su difusión.

