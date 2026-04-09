En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Oficinas de pasaportes
Paro Nacional por predial
Desmanes en Copa Libertadores
Procuraduría

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Investigan extraña muerte de docente del colegio INEM de Bucaramanga

Investigan extraña muerte de docente del colegio INEM de Bucaramanga

Se trata de Jorge Luis Sánchez, profesor de matemáticas de la institución, quien fue hallado sin vida en su apartamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad