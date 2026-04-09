Investigan extraña muerte de docente del colegio INEM de Bucaramanga

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de un docente del Colegio INEM Custodio García Rovira, en hechos que han generado consternación en la comunidad educativa de Bucaramanga.

Se trata de Jorge Luis Sánchez, profesor de matemáticas de la institución, quien fue hallado sin vida en su apartamento. Por ahora, las circunstancias de su fallecimiento son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan establecer lo ocurrido.

A través de un mensaje oficial, la comunidad educativa del INEM Custodio García Rovira lamentó profundamente su partida, destacando su vocación y legado en las aulas.

“Su compromiso con la educación, su dedicación a la formación de sus estudiantes y su calidad humana dejan una huella imborrable en la comunidad educativa”, expresó la institución.



Asimismo, extendieron un mensaje de solidaridad a sus seres queridos: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones”.

El fallecimiento del docente ha causado tristeza entre estudiantes, colegas y egresados, quienes lo recuerdan como un educador ejemplar y una persona cercana.

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Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer este hecho.