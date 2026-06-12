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Iván Cepeda busca apoyos en Santander: firma pacto por el agua en defensa de Santurbán

El aspirante a la Presidencia, en la entrada de la Universidad Industrial de Santander firmó un acuerdo con líderes ambientales y presentó propuestas para la protección del agua y los ecosistemas estratégicos.

Candidato presidencial Iván Cepeda firmó un pacto por el agua durante su visita a Bucaramanga.JPG
Imagen del evento. Candidato presidencial Iván Cepeda firmó un pacto por el agua durante su visita a Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 12 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

El candidato presidencial Iván Cepeda aprovechó la movilización de organizaciones ambientales y sindicales que se realizó este viernes en Bucaramanga para fortalecer respaldos de cara a la segunda vuelta presidencial y presentar sus propuestas relacionadas con la protección del agua y los ecosistemas estratégicos del país.

La marcha, convocada en defensa del páramo de Santurbán, recorrió la carrera 27 de Bucaramanga desde La Puerta del Sol, y culminó, en la entrada de la Universidad Industrial de Santander UIS, donde el aspirante fue recibido por líderes ambientales, estudiantes y representantes de diferentes sectores sociales.

Durante el encuentro, Cepeda firmó por primera vez un pacto por el agua con organizaciones defensoras del medio ambiente en Santander. En el documento se comprometió a priorizar la protección de las fuentes hídricas, los páramos, ríos y ecosistemas estratégicos por encima de intereses económicos o políticos.

“Acabamos de firmar un pacto por el agua en Santander. Nos comprometemos a cuidar los páramos, el agua y los ríos del país”, expresó el candidato ante los asistentes.

En su intervención, Cepeda aseguró que, de llegar a la Presidencia, no permitirá la implementación del fracking en Colombia y defendió la necesidad de fortalecer la gestión pública y comunitaria del recurso hídrico.

El candidato también planteó la construcción y fortalecimiento de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente en municipios como Girón, como parte de una estrategia para garantizar el acceso al agua potable.

“La política debe entender que el desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios. El agua es la fuente de la vida y debe garantizarse para todas las comunidades”, afirmó.

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Cepeda aprovechó el escenario para lanzar críticas contra sectores políticos y dirigentes que respaldan la explotación de hidrocarburos mediante fracking, señalando que esas iniciativas representan una amenaza para ecosistemas como el páramo de Santurbán.

La movilización reunió a organizaciones sociales, sindicales y colectivos ambientales que desde hace varios años han liderado la defensa de Santurbán, considerado una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para millones de habitantes en el nororiente colombiano.

Con este acto, el candidato busca consolidar apoyos en Santander, una región donde la defensa del agua y del páramo se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate político y ambiental.

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