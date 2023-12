Joven murió en accidente de tránsito en Santander: tres personas más quedaron heridas

En la vía que conduce entre Suratá y California ocurrió un accidente de tránsito que dejó una persona muerta y tres más heridas. Los hechos ocurrieron exactamente en el lugar conocido como La Hermita, donde un joven de 18 años, identificado como Luis David Carreño Osorio, murió.

El accidente se presentó cuando un vehículo tipo camioneta, al parecer, se salió de la carretera rodando por un barranco de unos 20 metros de profundidad, lugar a donde llegaron rápidamente agentes de la Policía de Santander que escucharon el pedido de auxilio de los heridos y procedieron a realizar el rescate.

#Video Un joven muerto y cuatro personas más heridas dejó accidente de tránsito en Santander. El hecho se presentó cuando un vehículo rodó por un abismo entre los municipios de California y Suratá #VocesySonidos pic.twitter.com/HJ1uFrMsf2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 21, 2023

“Se trata de un vehículo tipo camioneta gran vitara color gris de placa BTB-985 que se salió de la carretera cayendo a un barranco de 20 metros aproximadamente al llegar al lugar se escuchan voces de auxilio de inmediato ingresamos con mis compañeros a realizar el rescate de las personas accidentadas, llegan más personas del sector para ayudar en el rescate y los cuales llamaron a los bomberos y ambulancia para evacuar a los heridos a centro médico de Suratá para que les presten los primeros auxilios”, explicó la Policía de Santander.

Los heridos, que luego fueron llevados al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, fueron identificados como Magdaly Hernández ortega, de 17 años, y Edier Yesid Pavón Portilla, de 27 años.

“Hay una persona que no es posible identificar, una de las personas lesionadas ya que fue remitida de forma inmediata a Bucaramanga. Es de anotar que la persona que informa sobre el accidente de tránsito: el señor Anderson Medardo García Parada, al parecer seria el conductor del vehículo, según lo manifestado por una de las personas lesionadas, pero no ingresa a las instalaciones del centro y no es posible ubicar su paradero”, agregó la Policía de Santander.

