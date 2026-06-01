‘La Abuela’ tenía más de 11.000 dosis de marihuana en un cambuche: la capturaron en Bucaramanga

Un cambuche escondido en una zona boscosa del norte de Bucaramanga servía como centro de acopio de miles de dosis de marihuana que estaban listas para ser distribuidas en las calles de la ciudad. Allí fue capturada una mujer de 68 años conocida como alias ‘La Abuela’, señalada de custodiar el estupefaciente para la estructura delincuencial ‘Los Claverianos’.

La captura se produjo durante un operativo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en el sector de Altos de Colorados, donde los uniformados realizaban labores de control y vigilancia.

Según confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general William Quintero Salazar, en el lugar fueron encontradas varias dosis de marihuana.

“Se confirma la captura de alias ‘La Abuela’ en Altos de Colorados con 11.000 dosis de marihuana que iban a ser distribuidas en el norte de la ciudad”, indicó el oficial.



En una zona boscosa del barrio Mirador de Colorados, los policías ubicaron una estructura improvisada construida con madera, láminas de zinc y lona verde que era utilizada como centro de acopio de estupefacientes.

Durante el procedimiento fueron incautadas 11.200 dosis de marihuana, 14 bolsas plásticas con aproximadamente 500 gramos cada una y 25 bloques prensados de cerca de un kilogramo, un golpe que, según la Policía, afecta las finanzas de esta organización dedicada al microtráfico.

Las investigaciones indican que alias ‘La Abuela’ era la responsable de vigilar el centro de acopio y coordinar la entrega de los estupefacientes para su distribución en diferentes sectores del área metropolitana.

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La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades de ‘Los Claverianos’ en el norte de Bucaramanga.