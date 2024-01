Liberan al señalado de iniciar un incendio forestal en Bucaramanga

En una decisión que ha generado malestar en la comunidad, un hombre acusado de provocar un incendio forestal en una ladera cercana al Puente El Bueno, en Bucaramanga, fue liberado por un juez de control de garantías.

La determinación se basó en la ausencia de flagrancia en el momento de la captura, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía por presentar pruebas en su contra.

Después de conocer la noticia, Jaime Andrés Beltrán Martínez, alcalde de Bucaramanga, dijo que no se puede permitir que estos pirómanos sigan sueltos.

“En Bucaramanga continuamos en una lucha frontal contra todos estos delincuentes que están provocando incendios. Hemos podido descubrir que no solamente la ola de calor los está produciendo, estos pirómanos, personas inescrupulosas que han dejado lamentablemente la flora y la fauna totalmente destruida y no puede ser un delito menor. En Bucaramanga ya capturamos dos, pero el problema está en todo el país. Quiero pedirle a todo el sistema judicial, a los jueces, a la Fiscalía, que actuemos con severidad porque este no es un delito menor, estamos poniendo en riesgo no sólo la flora y la fauna, estamos poniendo en riesgo el agua, estamos poniendo en riesgo las familias y todos los barrios que están colindando con estos incendios”, expresó el mandatario.

Durante la audiencia, el fiscal exhibió un video difundido por redes sociales que mostraba al individuo iniciando las llamas, respaldando la acusación con la incautación de una mechera al sospechoso. Sin embargo, la defensa argumentó que el material audiovisual estaba editado, omitiendo siete minutos cruciales desde que el acusado apareció en pantalla hasta que el fuego estaba encendido.

La abogada defensora también señaló que cualquier fumador podría llevar consigo un encendedor, desestimando así la conexión directa entre el objeto incautado y la autoría del incendio. La apelación por parte del ente acusador fue presentada, y se espera que el proceso investigativo continúe en medio de la creciente indignación de la comunidad que ha tenido que vivir múltiples emergencias en los últimos días.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran al individuo agachándose al suelo y presuntamente iniciando el fuego. Posteriormente, se observa cómo el sospechoso escapa rápidamente, y siete minutos después, alrededor de las 11:09 de la mañana del pasado martes 23 de enero, el incendio se desata, afectando gravemente la montaña.

Aunque algunos testigos manifestaron que el incendio fue provocado por el hombre que estuvo minutos antes en el sector, esos argumentos no fueron tenidos en cuenta.

“Todo el peso de la ley contra estos criminales que atentan contra nosotros y la naturaleza”, pidió el alcalde Jaime Andrés Beltrán.